竹花徵召喊卡 民進黨︰還在溝通協調

2018-04-12

〔記者楊淳卉、王峻祺、廖雪茹／綜合報導〕民進黨中執會昨原排定討論徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家部主任鄭朝方參選新竹縣長，以及徵召花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長，但因地方仍有異音，提名緊急喊卡，待協調整合，再於四月廿五日中執會與新北市徵召提名一併完成。

據知，選對會召集人林錫耀於中執會說明，新竹縣長及花蓮縣長提名人選「有方向，但還要協調」。民進黨發言人蔡適應會後則說，目前還在溝通協調，尚未確認，選對會還沒做出最後建議人選。

新竹縣方面，因地方挺公平會副主委彭紹瑾參選的「反鄭家」勢力對鄭朝方參選有意見，九日上午還號召約卅人北上赴黨中央抗議，由民進黨秘書長洪耀福出面溝通。但據了解，洪耀福事後致電彭，問彭「到底要不要選？」「若要參選，就得辭去公職」。不過彭回應，他並沒有要參選。

鄭朝方對此則表示，民進黨是尊重多元聲音的政黨，歡迎鄉親指教。為平息紛爭，黨高層本週就會赴新竹縣與地方溝通，希望能獲支持。

花蓮縣部分，據悉，由於挺許傳盛勢力反彈大，認為「中央不尊重地方意見」，包括洪耀福、民進黨副秘書長高幸雪等十日就已赴花蓮進行溝通。

原力挺許傳盛參選的蕭美琴，昨上午在臉書給予劉曉玫「祝福」！並期許劉能夠「對內謙卑傾聽基層幹部意見，做事要踏實、對外好好論述縣政政策與願景、發揮戰鬥力，爭取花蓮人支持不同於傅家的地方治理模式」。 但中執會昨天並未討論，劉曉玫則對此表示尊重選對會決議。