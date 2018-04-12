總統介紹新任府秘書長 菊姐︰做好溝通 協助改革

2018-04-12

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨日正式宣布將由高雄市長陳菊接任總統府秘書長。總統滿臉笑容說，「菊姐一直是我最有力的支柱，我們有長久的情誼，也是合作無間的夥伴」。陳菊則說，感謝蔡總統的信任，讓她協助總統進行改革，她會謹守分際，做好對社會及政黨的溝通角色。

蔡總統昨親自在總統府主持記者會，介紹陳菊擔任總統府秘書長。陳菊將待總統出訪返國後，正式北上就任。

總統強調，菊姐以累積數十年的政治分量，還有台灣社會對其無可取代的信賴感，「我們看到菊姐身上的特質跟資產，她都是這個工作最好的人選」。在推動改革的過程中，政府跟社會各界的充分溝通和對話非常重要，在這個過程當中，非常期待菊姐將扮演重要的角色。

蔡總統說，從來沒有一個執政團隊，像他們在執政前兩年傾全力改革，這些改革需跟社會不同政黨、不同領域溝通，溝通範圍非常廣且深入，有菊姐加入，相信可以持續強化溝通。

陳菊致詞時先是感謝蔡總統的信任，讓她協助總統進行很多改革，更重要的是必須與社會溝通，與很多不同政黨的溝通，她希望台灣社會充滿和諧，有更多內部對話，減少衝突，減少紛爭；如果她能扮演這樣的角色，如果人民對她有這樣信任，她會謹守分際，在這角色中發揮功能，讓總統所有改革更順利。