婦聯資料銷毀》檢傳辜家親信 將約談辜嚴

2018-04-12

〔記者錢利忠、楊綿傑、鍾麗華／台北報導〕行政院黨產會今年二月宣布婦聯會為國民黨附隨組織，凍結該會名下三八五億元資產，之後發現婦聯會前主委辜嚴倬雲、么女辜懷如、助理劉凱理隱匿一百七十箱會務資料，告發涉業務侵占等罪；台北地檢署為釐清是誰指使以及有誰參與銷毀資料，昨首度傳訊辜家親信的婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜、秘書任家麟三人作證，補齊辜家母女涉案事證後，近期以他字案被告身分，傳訊辜嚴倬雲到案。

不過，辜嚴倬雲二月十三日搭機離台前往美國，目前尚在國外，檢方未來是否能順利傳喚到案，仍有變數。

黨產會官員認為，辜嚴倬雲如屆時傳喚不到，可能會被發佈通緝。不過，辜懷如是銷毀婦聯會資料的具體行為人，如辜嚴一直未到庭說明，檢方訊問辜懷如也能相當釐清案情。據悉，本案目前僅辜嚴倬雲、辜懷如、劉凱理三人被列為他字案被告。

汲宇荷︰從媒體才知銷毀

汲宇荷、朱愛娜、任家麟三人昨天下午抵達北檢，庭訊約二小時結束。汲宇荷步出偵查庭後表示，檢察官只有問她們有沒有討論過、是否打算銷毀資料？但她們從未討論過要銷毀任何資料，是看到媒體報導婦聯會疑似銷毀資料的新聞時，才知道有東西被銷毀；朱愛娜、任家麟不受訪。北檢稱偵查不公開；婦聯會則說會全力配合調查。

檢方連日來勘查黨產會移送的資料，發現辜嚴倬雲等人雖辯稱去年五月中旬自婦聯會運走的資料，均是辜嚴倬雲的私人物品，但該會基層職員卻指封箱文件疑包含二○○六年之前的各處室資料，有多達一七○箱被秘密運走。去年十二月中旬，辜懷如指示劉凱理銷毀資料，期間使用了三台碎紙機，前後耗時約兩週才全數銷毀。

若運走資料 辜家母女涉侵占

倘若職員向黨產會所述為真，辜家母女涉運走業務上所持有之物，將涉犯刑法業務侵占罪，可處六月以上、五年以下徒刑，得併科三千元以下罰金。

另外，辜嚴倬雲被撤免主委職務後，未如數繳交會務帳冊及檔案，也未徵詢婦聯同意，即涉指示辜懷如銷毀包括帳冊在內等資料，恐涉犯刑法背信、毀損他人文書以及違反促進轉型正義條例之毀棄政治檔案等三罪。