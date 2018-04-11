謠言終結站》台灣低薪淪墨西哥水準？ 外交部：富比世報導錯誤

2018-04-11

網傳內容：富比世雜誌（Forbes）三月報導「台灣低薪淪墨西哥水準」，指我國薪資水準等同墨西哥。

查證結果：外交部指出，報導使用錯誤資料比較，導致錯誤。報導中墨西哥薪資部分引用自「經濟合作發展組織（OECD）數據，是以全年總薪資除以12個月計算而成；但台灣薪資則採用2016年單一月份、不含加班及紅利等非經常性薪資的數據。若以同樣標準計算，我國月薪應為1619美元，而非報導所稱之1288美元。另，如以國際貨幣基金會數據並經購買力平價計算，2016年台灣平均每月總薪資實為墨西哥的2.1倍。