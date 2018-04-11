前警總情報官淪共諜 拉終身俸校官賣台

2018-04-11

交付海巡署兵力部署資料給中國

〔記者黃建華／高雄報導〕前警總上尉情報官崔沂生十四年前赴中國經商，被吸收當共諜，還涉嫌引介昔日警總同袍、退役中校李慶賢幫對岸國安單位一起發展組織，並交付退役前經手的海巡署機密文件給對岸，李又遊說海巡同袍、退役上校葉瑞璋加入；高雄地院痛批三人罔顧國家栽培，從事背叛國家舉止，依違反國安法，判崔兩年半、李三年半、葉一年有期徒刑，全案可上訴。

崔沂生、李慶賢、葉瑞璋被判刑

據了解，涉及共諜案的被告三人，除了崔沂生（六十歲，警總幹訓班廿一期畢業）服役七年退伍沒退休俸外，李慶賢（國防部電訊人員訓練班畢業、中校退役），月退俸五萬多元，現於養雞場工作；葉瑞璋（警總幹訓班廿四期畢業、上校退役），無業，月退俸七萬多元。

判決書指出，崔沂生二○○四年間前往大陸經商，認識隸屬山東省濟南市行政、軍事、黨務機構之綽號「老大」的張姓國安官員，對方允諾幫他在當地經商，要他引介台灣軍黨政人士吸收為中共工作或蒐集情報。二○○七年崔安排前警總同事、軍管區司令部情報處退伍中校李慶賢會面，兩人以署名「安迪（李慶賢英文名）」傳真信件輸誠，表明加入組織。

同年五月李返台後，將退伍前承辦業務持有的「海巡署八十五年七月五日北部、中部、南部、東部等四地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表相片檔」、「海巡署北部地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」等透過崔交給「老大」，獲人民幣一萬五千元（約台幣七萬）報酬，分四千元給崔。

隔年李又在崔的上海住處，將「海岸巡防機關情報蒐集項目」、「東部地區巡防局蒐報作為」等文件拍照傳給「老大」，獲人民幣兩萬元，再分五千元給崔。二○一二年六月，崔繕打吸收台灣海巡現役、退役人員工作進度表，又取得中國國安單位給的人民幣三千元。

李慶賢也負責拉攏更多人來發展組織，二○一二至二○一三年間曾帶某退役同袍赴上海旅遊、安排與國安官員會面，但被斷然拒絕，每次李仍可獲兩千元美金不等酬勞；後來李又向退役海巡署上校後勤官葉瑞璋索取「海巡署每月開會報告」等資料，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料。

崔、李、葉審理時雖辯稱，提供的為非機密，李慶賢還說，「皆是過時資料且動過手腳。」但合議庭認為，兵力駐地部署等資料雖非機密，中國並未放棄武力犯台，不宜任由中國或其軍政或黨務等機構取得；另外部分資料屬「國家機密」、「機密」等級，都是公務上應秘密之文書。