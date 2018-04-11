立院三讀 》國際刑事司法互助法 納入中港澳

2018-04-11

強化洗錢防制 並有助承認台灣主權

〔記者彭琬馨、吳政峰／台北報導〕為加強洗錢防制與國際司法互助，以因應今年底第三輪的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，立法院院會昨三讀通過「國際刑事司法互助法」，並將中國、港澳地區納入刑事司法互助範圍。曾任法官的民進黨立委周春米認為，這項立法有助於促進他國與台灣簽訂司法互助協議，並在司法領域上承認台灣主權。

外國政府請求 須經外交部向法務部提出

三讀條文明定，刑事司法互助本於互惠原則，可請求或提供協助事項，包括取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產及返還犯罪所得等。

這項法案的主管機關法務部指出，目前我國除了與美國、南非、菲律賓間訂有司法互助協定外，尚有國際法上的「互惠原則」及「外國法院委託事件協助法」，在第一線執行上規範密度嚴重不足，若要和其他國家進行交涉，均須逐案審查，證據能力常遭質疑，司法互助法通過後，將具標準作業程序遵循，立即可解決問題。

三讀條文規定，未來我國要向他國尋求司法互助，須透過法務部向外交部申請，外交部再向目標國家提出要求。反之，外國政府、機構或國際組織向我國提出司法互助請求，應經由外交部向法務部提出，但有急迫情形時，得逕向法務部提出，事後再補提請求書；逾期未提出者，法務部得拒絕協助，並通知協助機關撤銷已為之保全行為。

三讀條文也規定，本法不包括引渡及跨國移交受刑人事項；另外，他國若未依平等互惠原則提供我國必要幫忙，我國有權拒絕協助。

他國若有人權疑慮 法條規定「應拒絕」

三讀通過條文也將台灣與中國、港澳間刑法互助請求納入規範，未來除「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」外的刑事司法互助請求，將準用本法規定。

較特別的是，若我國查扣到犯罪所得，被害人卻非台灣籍也不在台灣，被害人的國家可在三年內，向我國請求發還，這類案件多為電信詐欺案。

法務部也指出，若他國請求的司法互助影響我國主權、國家安全、聲譽、公共利益，或是有危害種族、國籍、性別、階級、宗教等人權疑慮時，法條特別規定「應拒絕」。

周春米受訪時說，此法通過後，台灣可與國際接軌，促進他國與我國簽定司法互助協議；雖然我國在政治主權上比較辛苦，但也能透過與他國在司法領域上的互助，間接承認我國司法主權。