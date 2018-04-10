人物速寫》農技師葉瑞恩 前進海地傳「稻」授業

2018-04-10

記者呂伊萱／專題報導

國合會駐海地農業技師葉瑞恩為人溫和，說起話來像是溫度恰恰好、暖心暖胃的一杯熱茶，待人處事有所堅持，但從不咄咄逼人。農業專業出身的他，曾以外交替代役身分，赴尼加拉瓜參與海外服務，在執行援外計畫的生活中嘗出了興味，於是正式踏入社會時，他便帶著有溫度的堅持，再次投入國合會常駐海外，現正在我國友邦海地執行「強化稻種生產能力計畫」。

曾當外交替代役 赴尼加拉瓜服務

海地位於加勒比海，以農立國，全國以稻米為主食，但稻種供應率僅佔全球栽培需求的十四％，為強化稻種生產率，海地政府向我提出合作計畫。葉瑞恩說到，海地現任總統摩依士（Jovenel Moise）也有農業背景，重視農業發展政策，現正執行的稻種計畫，未來可望延續、擴大規模。

海地唯一水稻試驗中心 我協助設置

葉瑞恩說，海地當地品種因農民長期留種，且官方沒有一套優良種子繁殖制度，造成植株生長參差不齊，因此需要靠單穗選拔的穗行法，使品種回復原始純度。農技團在當地也設置海地全國唯一一處水稻試驗中心，完善水稻良種繁殖制度的生產與供應鏈。

計畫主軸在於永續性，因此也包括建置稻種採後處理中心、農業機械營運中心，確保稻種生產品質。除此之外，葉瑞恩說，所有計畫最重要的就是提升當地人的知識、技術與能力，例如他正在培訓海地的優良種子檢驗人員，也教導他們維修中小型農業機械。比起許多國家時常直接捐助種子、肥料或糧食，他認為「把能力留在人身上」，對人民更有真正的效益。

海地有近八成人民生活在貧窮線以下，「網路一個月至少會壞一次，可能是砍樹砍到、燒垃圾把線燒掉，或是卡車經過扯掉線…。」葉瑞恩笑著說著海地日常，但他說，交通不便或生活條件較困難都不成問題，真正的挑戰在於「溝通與協調」，亦即如何與當地人合作，達成計畫目標。

與當地人奮鬥出成果 充滿成就感

他分享說，每個邦交國國情不同，在尼加拉瓜，他摸索出的機制是「讓他們彼此競爭」；海地「可能個性比較樂天」，農忙時期常需追進度，他在海地學會當地方言，一面透過與工頭溝通、督促工人，一面在收穫後贈米、舉辦餐會，耕耘出一畝畝良田。

他也說，剛開始當地人可能覺得「你那麼年輕，憑什麼管我」，但他就下田做，「讓他們知道我有經驗和技術」，之後溝通就比較順暢。當他反覆嘗試、找到溝通方法、建立互動機制，進而能達成計畫成果時，「是最有成就感的時刻」。