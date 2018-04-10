博鰲論壇今開幕 蕭習會登場

2018-04-10

〔記者鍾麗華／綜合報導〕博鰲亞洲論壇今開幕，中國國家主席習近平將發表開幕主旨演講，並預定在下午會見兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率領的台灣代表，這是習在十九大後，首次會晤台灣政界人士。據了解，「蕭習會」可能觸及中國對台三十一條、中美貿易戰、台商轉型升級等議題。

蕭萬長昨抵達博鰲，海南省副省長與中國國台辦副主任設晚宴，宴請台灣企業家代表團。據了解，「蕭習會」今天下午登場，以閉門形式舉行，時間約半小時，國台辦主任劉結一全程陪同。蕭萬長也將於晚間六時舉行記者會說明會談內容，並回答記者提問。

習近平在前年底會見當時的國民黨主席洪秀柱後，就未再見過台灣政界人士。中共十九大後，習進入國家主席第二個任期，蕭萬長拔得頭籌與習近平會面，這也是蕭習兩人第三次在博鰲會面。外界預料，習在「蕭習會」上，仍將堅持十九大與「兩會」確立的主調，包括一個中國原則、「九二共識」，並強調擴大兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。

據悉，蕭萬長將就深化兩岸經貿文化交流提出建議，包括中國對台三十一條措施，希望中方儘快公布細則；同時希望台企待遇全面比照中資企業。這次也將循例舉辦「兩岸企業家圓桌論壇」，時間在十一日上午。論壇後，劉結一將以午宴歡迎蕭萬長。