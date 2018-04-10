小英談年改︰近6成軍人不受影響

2018-04-10

政院週四院會 年改案排入議程

〔記者蘇永耀、陳鈺馥／台北報導〕軍人年改草案已排入週四行政院會議程，蔡總統在昨晚播出的電視專訪表示，對現役的軍人，這一次的方案會比現有機制好，在軍隊裡面待得愈久，退休給付會愈好；對已經退休的人，則把衝擊降到最低，當樓地板提升至三萬八九九○元後，被影響到的人會大幅降低，估計接近六成不會被影響到。

對於軍人年改案的處理進度，行政院發言人徐國勇表示，行政院週四院會已排入攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，待行政院會討論通過後，將送立法院審議。

談到整個軍公教年金改革，總統說，很多人都在討論，一個政權剛開始，要做這麼困難的事情嗎？但她要問的是，「我們還能等嗎？」前階段國民黨在執政的時候，馬英九總統也講過年金改革勢在必行，她和馬在台北賓館進行政權交接時，馬也提到這個。現在接手了，當然就要把它當作一件急事來做。

年改急迫 「我們還能等嗎？」

蔡總統強調，要做的話，是要讓它可長可久，所以這是財務的工程，年金在財務規劃裡，就是一個世代，也就是三十年不破產，才不會有額外或多的財政負擔；多出來的財政空間，必須要替好幾年沒有加薪的公教人員加薪，同時帶動民間的加薪。有了這個空間加薪，也有了空間減稅，也會在這一次稅改對於中低收入以下的年輕人不用繳稅。另外多了財務空間去做前瞻基礎建設計畫及長照計畫。

坦言得罪很多人 感謝他們的付出

總統坦言，在整個改革的過程中，一些已退休的朋友會感到被剝奪，語言有一些比較激烈，但她相信這些都是少數，絕大多數台灣民眾都很感謝，在這一次年金改革裡面，犧牲了部分給付，而成就了一個國家的財政空間，讓國家能夠永續下去。

總統也說，不可否認，在年改過程確實得罪了很多人，可是當把這些工程做完，回頭來看有人被得罪，我們感謝他們的付出，讓我們社會及國家的發展，有永續的能量。

軍公教年改後也將進入勞工的部分，總統認為，勞工的部分更複雜，因為影響的人數接近千萬，政府還是必須在國家的財政許可範圍之內去強化。

總統並說，軍保的部分，政府預計每一年要放進一百億元強化財政結構；勞工部分也一樣，在處理過程中找出財源，持續強化財務結構。