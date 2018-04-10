韓國瑜宣布參選高市長 陳宜民籲辦民調、辯論

2018-04-10

〔記者葛祐豪、洪臣宏、王榮祥、林良昇／綜合報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜昨宣布參選高雄市長，他自比上市公司總經理，強調未來將全力衝經濟，不要泛政治化；另位已表態參選的立委陳宜民，呼籲黨部比照新北市模式，辦理初選民調，並舉辦政見辯論。

國民黨組發會主委李哲華表示，黨中央提名協調小組最快本週邀陳宜民及韓國瑜協調，決定提名機制；至於其餘縣市，李透露，新竹縣將視民進黨是否在明天提名民進黨發言人鄭朝方參選而定，屏東縣也在準備進行協調；兩縣會在本週或下週啟動協調機制，「也拖不了太多時間」。

韓國瑜昨一早先把戶籍遷到高雄市林園區，他稍晚發表「賣菜郎的真情告白」，強調是高雄鄉親對他殷切期盼，希望帶來一個經濟蓬勃發展、有活力的高雄市；他並批評民進黨在高雄執政二十年，只是在拚政治，不是在拚經濟。

對於已獲民進黨提名的陳其邁，韓國瑜希望來場君子之爭，他表示自己最大優勢是「沒有包袱」。

綠虧：勿選完又遷回台北

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓則揶揄表示，希望韓國瑜不是假動作，年底選舉結束，又把戶籍遷回台北。

統促黨發言人璩美鳳昨上午現身韓國瑜參選市長說明會，下午卻將戶籍遷入高雄市左營區；地方懷疑她可能代表統促黨參選高雄市長，璩美鳳則表示還沒決定、但隨時備戰；璩質疑，韓國瑜到高雄這麼久了才落戶，之前還一度登記參加國民黨台北市長初選，昨又宣布投入高雄市長黨內初選，給台北摸臉等於打高雄大巴掌。