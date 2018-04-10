百里侯選舉糧草》昔藍軍黨產多多 綠營自己找錢

2018-04-10

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，藍綠陣營布局爭鋒，選舉經費動輒數億元，各政黨口袋深度，對候選人「銀彈」數量具有一定影響力，國民黨過去坐擁龐大黨產，政黨捐贈成為國民黨候選人競選經費的一大支柱，藍軍候選人上中央「討錢」，在選戰期間是司空見慣，而民進黨資源較少，政黨挹注比不上國民黨，綠營候選人只能靠自己，募款是王道。

國民黨早年坐擁數百億元、甚至上千億元黨產，由政黨直接挹注候選人競選經費已是常態，從幾十萬元到數千萬元不等，藍營候選人在獲得提名後，不用依靠募款，就有政黨龐大財力支援，讓其他陣營候選人看得不是滋味，但國民黨近年的選舉表現，與挹注的金援相比，可以說是虧本生意。

根據監察院政治獻金專戶資料，以二○一四年直轄市、縣市長選舉為例，國民黨在六都部分，挹注新北市長、台北市長選舉各二千五百萬元；台南市二千七百萬元；桃園市、高雄市各二千九百萬元；在台中市則砸下五千零九萬餘元，居各縣市之冠，卻還是免不了敗選的命運。

縣市長部分，國民黨在嘉義縣長選舉投入三千兩百萬元；其餘縣市則約為一千萬元至兩千萬元之間，東部、離島則也有百萬元至一千萬元之間，人口最少的連江縣，國民黨仍挹注縣長候選人一百萬元。

民進黨直接給候選人的金錢援助明顯較少，以二○一四年直轄市、縣市長選舉為例，民進黨挹注最多的是台中市長選舉，投入二千六百四十萬餘元，其次是新北市長選舉，挹注二千四百五十萬餘元，再來只有基隆市長選舉投入超過一千萬元，最少的則是台南市長選舉，民進黨捐贈市長候選人的金援是四千七百五十元。

一名國民黨輔選幹部說，國民黨過去黨產雄厚，可投入大批銀彈給各候選人，黨中央會視候選人個人的募款能力、知名度、勝選機會等做綜合考量，沒有一定「價碼」，但候選人和黨中央的「麻吉」程度，也可能影響黨中央的挹注，有時部分候選人也有「大小眼」之感。