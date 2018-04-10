國民黨無金援 選將各憑本事

2018-04-10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨過去倚賴黨產因應選舉，選舉時直接捐助候選人大量銀彈，佔藍營各候選人的政治獻金比例甚高，讓其在經費、資源上贏在起跑點。不過，國民黨黨產已被行政院黨產會凍結，面對年底的百里侯選戰，國民黨中央坦言，今年不會有直接的政黨挹注款項，各候選人必須「八仙過海，各顯神通」。

已在黨內桃園市長初選勝出的立委陳學聖受訪表示，對於黨中央今年的挹注是「零」早已有心理準備，這也是國民黨歷史性第一次，在沒有黨產的情況下要打選戰，他會量入為出，打一場與過去不同的選戰，說服外界小額捐款協助。

獲提名參選雲林縣長的立委張麗善表示，她知道黨面臨的處境，不能奢望黨部有資源可以協助。

已獲提名參選彰化縣長的立委王惠美受訪指出，歷次選舉下來，黨中央的挹注已經越來越少，年底選舉黨中央無法挹注經費的情況，相信所有國民黨的參選人都早有心理準備。

國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨現在就是「沒有錢」，黨工薪水發放還是有問題，一定不可能給投入年底選戰的候選人金錢奧援，候選人恐怕要靠自己籌款；國民黨組發會主委李哲華則保守地說，要看黨中央後續的募款情況，但他坦言，現在要維持日常開銷都很辛苦了。

李哲華認為，屏東縣黨部已率先辦過募款餐會，未來黨中央會協助各縣市黨部，以募款餐會的方式籌措競選經費，候選人本身也要依靠自己的人脈去募款支應競選經費，由黨中央直接給候選人金援的方式已經行不通了，必須要「八仙過海，各顯神通」，各憑本事。

王惠美說，沒有錢有沒有錢的選舉方式，能省則省；張麗善指出，過去選舉需要插旗、掛看板，現在經費拮据，就不插旗子、縮減廣告看板，多透過網路、LINE群組打選戰，但這次是她遇過最難選的選戰。

  • 國民黨黨產已被黨產會凍結，黨中央坦言，年底選舉不會有直接的政黨挹注款項。圖為國民黨主席吳敦義元月南下彰化為縣長提名參選人王惠美加油打氣。（資料照）

    國民黨黨產已被黨產會凍結，黨中央坦言，年底選舉不會有直接的政黨挹注款項。圖為國民黨主席吳敦義元月南下彰化為縣長提名參選人王惠美加油打氣。（資料照）

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