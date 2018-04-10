國民黨無金援 選將各憑本事

2018-04-10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨過去倚賴黨產因應選舉，選舉時直接捐助候選人大量銀彈，佔藍營各候選人的政治獻金比例甚高，讓其在經費、資源上贏在起跑點。不過，國民黨黨產已被行政院黨產會凍結，面對年底的百里侯選戰，國民黨中央坦言，今年不會有直接的政黨挹注款項，各候選人必須「八仙過海，各顯神通」。

已在黨內桃園市長初選勝出的立委陳學聖受訪表示，對於黨中央今年的挹注是「零」早已有心理準備，這也是國民黨歷史性第一次，在沒有黨產的情況下要打選戰，他會量入為出，打一場與過去不同的選戰，說服外界小額捐款協助。

獲提名參選雲林縣長的立委張麗善表示，她知道黨面臨的處境，不能奢望黨部有資源可以協助。

已獲提名參選彰化縣長的立委王惠美受訪指出，歷次選舉下來，黨中央的挹注已經越來越少，年底選舉黨中央無法挹注經費的情況，相信所有國民黨的參選人都早有心理準備。

國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨現在就是「沒有錢」，黨工薪水發放還是有問題，一定不可能給投入年底選戰的候選人金錢奧援，候選人恐怕要靠自己籌款；國民黨組發會主委李哲華則保守地說，要看黨中央後續的募款情況，但他坦言，現在要維持日常開銷都很辛苦了。

李哲華認為，屏東縣黨部已率先辦過募款餐會，未來黨中央會協助各縣市黨部，以募款餐會的方式籌措競選經費，候選人本身也要依靠自己的人脈去募款支應競選經費，由黨中央直接給候選人金援的方式已經行不通了，必須要「八仙過海，各顯神通」，各憑本事。

王惠美說，沒有錢有沒有錢的選舉方式，能省則省；張麗善指出，過去選舉需要插旗、掛看板，現在經費拮据，就不插旗子、縮減廣告看板，多透過網路、LINE群組打選戰，但這次是她遇過最難選的選戰。