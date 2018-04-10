百里侯選舉 選情冷熱 牽動民進黨募款多寡

2018-04-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選舉結果，被視為執政黨的期中考，綠營候選人以往鮮少靠黨金援，主要以募款為主，這次中央執政狀況及各地的選情，成為牽動民進黨選將募款成果的關鍵因素。

被視為艱困選區的南投縣，受惠民進黨中央執政，預期此次選舉募款能力與金額會較過去樂觀許多；不過被視為綠營鐵票區的南部縣市情況較不同，一名候選人操盤手坦言「執政免不了會有包袱」，預估政治獻金募款金額會較過去低。

「執政免不了會有包袱」

已獲民進黨提名參選南投縣長的草屯鎮長洪國浩，被黨內評估有機會與國民黨籍縣長林明溱一搏。民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，過去中央、地方都由國民黨執政時，民進黨在南投完全沒空間，連社團都不太願意與他們接觸，向中小企業募款也很困難；且南投傳統產業多，一般公司若捐出五萬、十萬元，就算很多。

不過，曾琮愷說，洪國浩受支持者看好度高，大家比較願意出來幫忙，加上目前中央是民進黨執政，地方社團和中小企業變得較願意和民進黨接觸，「情況比以前好很多」，目前候選人還未設立政治獻金專戶，未能開始募款，現階段主要靠黨部資源和支持者的實品贊助，未來設立政治獻金專戶後，應可相對提高募款的金額。

黨內人士說，募款要看個人與選區的差異；民進黨嘉義縣長參選人翁章梁說，他已經多年沒有參選，也沒有長期培養所謂募款對象，加上嘉義縣屬於農業縣市，募款的對象相對較少。

一名黨內人士指出，企業對藍綠兩黨候選人捐款常是「兩邊壓寶」，即使勝負明顯，仍會兩邊捐款做做人情，只是捐款比例有差異。

針對過去民進黨中央以政黨名義，捐款政治獻金給黨籍縣市長候選人，民進黨發言人Kolas Yotaka表示，那不是民進黨對候選人的「援助」，是中央黨部與地方候選人聯合舉辦的募款餐會，扣除成本後回撥給候選人的經費。至於今年募款餐會形式，還沒有討論。