上屆9立委參選縣市長 僅林佳龍、魏明谷選前辭職

2018-04-09

〔記者蘇芳禾、鄭鴻達／台北報導〕立委轉戰百里侯，幾乎是每屆縣市長選舉都會出現的戲碼，二○一四年的縣市長選舉，共有九位立委披掛征戰縣市長，但最後僅有參選台中市長的林佳龍、參選彰化縣長的魏明谷在選前辭去立委一職，多數選將還是堅持「帶職參選」到底。

林佳龍、魏明谷二○一四年選在投票日前四天，共同宣布請辭立委職務；當時其他參選縣市長的立委如參選彰化縣長的林滄敏、南投縣長的林明溱、嘉義縣長的翁重鈞、屏東縣長的潘孟安、台東縣長的劉櫂豪，以及參選苗栗縣長的徐耀昌、吳宜臻等七名立委，都是採取帶職參選。

林佳龍和魏明谷在選前四天宣布「即刻辭去第八屆立委的職務」，許多幕僚都是當場才知道。林佳龍當時表示，「辭職代表沒有退路，也是代表我對台中的許諾、承擔和決心」，幕僚分析，這是一種破釜沉舟的做法，也可以用這樣的方式來告急、凝聚支持者的向心力。

幕僚指出，當時各媒體都以極大篇幅報導了林、魏兩人辭職，讓中部選舉新聞成功在柯文哲之外殺出重圍，成功聚焦媒體，接著再搭配各種廣告文宣，營造出「告急」的氣氛。

被問到辭職參選是否有用？另一名中部操盤手指出，當時是有經過評估的精算，不過效果很難量化。他也強調，「辭職是一招險棋」，且會牽動補選立委的情勢與佈局，每次選舉都不同，不一定適用其他選區或其他選舉。