轉戰百里侯 選前辭立委？ 國民黨篇》區域不辭 不分區找時機辭

2018-04-09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨已提名五位立委參選年底縣市長，對於是否辭職參選，已獲提名參選花蓮縣長、雲林縣長的不分區立委徐榛蔚、張麗善皆表示會選擇適當時間辭職；而獲提名參選桃園市長、台中市長、彰化縣長的區域立委陳學聖、盧秀燕及王惠美，則皆持保留態度。

徐榛蔚與張麗善屬於不分區立委「政治組」，當年獲提名時，曾簽署切結書，承諾若被黨中央提名或徵召參選縣市長，就須辭去不分區職務；徐、張兩人早在一月底就獲得提名，但遲未辭去不分區立委，國民黨主席吳敦義二月下旬受訪時也定調，參選縣市長的不分區立委，不能到選後才放棄資格，應在適當時間辭去不分區立委。

對於何時請辭，徐榛蔚表示，目前僅是提名，向中選會登記後才是正式候選人，她會在適當時間宣布；若黨中央有規劃時程會配合，若無，則最快在本會期結束、最慢在選前辭職。

張麗善說，立委的角色對於縣長選情有加分效果，她會評估在選前最有利的情況下，於適當時機辭去立委一職，就看如何是對整個黨或選情最有利。

區域立委盼服務不中斷

陳學聖指出，目前國民黨在桃園的立委只剩兩席，尚未考慮辭職參選，希望讓立委的角色與市長一職無縫接軌，不中斷服務。

王惠美強調，立委帶職參選縣長，並沒有衝突，她會繼續爭取選民支持、擴大服務，這樣更可把理念落實到地方上，讓地方更繁榮。

盧秀燕台中市長競選總部發言人張又仁代盧秀燕回應指出，最好大家能全國統一標準，一致來做。