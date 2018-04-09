轉戰百里侯 選前辭立委？ 民進黨篇》補選添變數 一動不如一靜

2018-04-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨已有陳其邁、黃偉哲、陳歐珀、劉櫂豪等四位立委被提名角逐年底縣市長選舉，被問到是否辭職參選，選將反應不一，有的強調配合黨的整體選戰策略決定，有的表示還沒有做出最後決定，也有人直言參選過程會扮演好立委角色。

陳其邁：配合中央做整體考量

參選高雄市長的陳其邁表示，他是政黨不分區立委，去留由中央黨部決定，他請辭與否不會影響立法院席次，配合中央做整體考量。

參選台南市長的黃偉哲表示，他以黨和國家的制度，做最好處理，一方面也要兼顧選民感受，如果大家認為有問題，應該可以從制度面來改革。

參選宜蘭縣長的陳歐珀表示，對於辭職參選或帶職參選，他還沒做出最後決定，最後會聽完大家意見後再做整體評估。

參選台東縣長的劉櫂豪則提出四點看法：一、立委任期與縣市長無法一致，是制度設計問題；二、從過往經驗看，不同選區的不同候選人，都有不同考量，有人選前辭職、有人選後辭職；三、他個人認真參選過程中，也會扮演好立委角色；四、他還沒思考是否辭職參選問題。

區域立委請辭涉及補選問題，選罷法規定，區域立委一旦請辭，若所遺任期超過一年，要在三個月內完成補選投票。

民進黨人士說，立委若在縣市長選前請辭，因剩餘任期逾一年，依法須辦理補選，太早辭職只會讓地方選情更混亂，難以團結大家。多位參選人和幕僚也強調，辭職後三個月內必須補選，立委補選勢必又會引起一場爭奪戰，增加縣市長選戰變數，因此「一動不如一靜」，相信多數人不會選擇辭職。