民進黨花蓮徵召劉曉玫 對戰徐榛蔚

2018-04-09

〔記者王錦義、楊淳卉／綜合報導〕民進黨花蓮縣長選戰到底誰出線？黨內原規劃行政院東服中心執行長許傳盛投入選舉，今年二月初「議會戰神」縣議員劉曉玫表態爭取黨內提名。前晚許傳盛陣營傳出暫停競選活動，黨中央選對會人士昨也指出，花蓮是艱困選區，劉曉玫在地方經營較久，黨已決定徵召劉選縣長，迎戰國民黨提名的「縣長夫人」徐榛蔚。選對會週三就會提報中執會，由中執會通過確定提名。

劉曉玫昨受訪時表示，「仍待黨中央選對會決定」，並強調，這是一場非常艱困的選戰，無論徵召結果是誰，都需眾志成城、團結一致。

劉：這是場「逆風打霸權」的選戰

據透露，劉曉玫的民調，確實高出許傳盛一截。劉曉玫受訪也表示，目前外傳派系、性別等都不是考量主因，選對會主要考量的是民調、戰力及勝選機率等多方面因素；她說，縣長選舉將是一場「逆風打霸權」的選戰，自己參選的主因是「不讓花蓮退到家族政治的威權時代」，如果退回威權家族政治，是民主的逆行，也不符合民主價值的真諦。

花蓮縣議員劉曉玫過去廿二年在花蓮擔任民代，從基層市民代表做起，擔任四屆縣議員，在議會質詢台上經常和縣長傅崐萁對嗆，傅崐萁則對其冷處理，一貫不回應劉曉玫的質詢。

原先地方看好許傳盛可獲民進黨花蓮縣長提名，許在這個月也加強跑行程密度，但許陣營前晚突然傳簡訊：「即日起，競選辦公室停止競選活動。傳盛感謝各位伙伴這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。」讓不少地方綠營人士大吃一驚，也有部分民代反彈，在臉書抒發不滿：「我們好像被莊肖ㄟ」。有地方人士認為，劉曉玫擔任民代是很優秀、資歷也夠，但能否在黨內團結大家，仍待觀察。