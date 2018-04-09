賣中科院中國貨 竟辯：地球村貿易

2018-04-09

〔記者陳昀／桃園報導〕國家中山科學研究院前年十二月與王姓男子經營的公司簽約採購「桿料」等四項物品，明定交貨期限且不得為中國製品等，不料廠商逾期一個多月才交貨，且貨品更從中國運送、外包裝印有簡體字，檢附文件上的美國製造商早已解散。中科院向廠商提告索賠八十五萬元，桃園地院審理時，廠商辯稱：「貿易已是世界地球村概念。」此說法不被法官接受，判決賠償中科院八十五萬元。

法院判賠違約金85萬元

判決指出，中科院前年十二月以三四七○萬九千九百元向王男的公司採購「桿料等四項」物品，契約明訂原產地不得為中國，且須於二○一五年六月以後生產，並於簽約後六十個日曆天內整批交貨，驗收合格後一次支付價金。

中科院主張，王男的公司直到去年三月才交貨、超過期限卅二天，雖檢附文件指產品是由美國的AHCOF USA INC製造、Copper & Brass Sales ,INC銷售，但該批貨物的運送快遞來自中國，外包裝還印有中國快遞公司「KYE跨越速运」等簡體字。

中科院懷疑該公司交付的貨品根本是中國製造，再利用美國的空殼公司履約。透過經濟部洛杉磯經濟組調查發現，美國AHCOF USA INC早於二○一○年解散，更查無Copper & Brass Sales ,INC的公司登記資料，因此認定對方違約，決定解約、沒收保證金，並提告要求懲罰性、逾期違約金共八十五萬六千餘元。

桃園地院開庭時，該公司辯稱，懲罰性罰款是不公平的條款，也強調，「現今貿易已是世界地球村概念」，無法認同中科院的種種認定。

法官審理後認定中科院主張皆為事實，且王男的公司被解約前就逾期交貨，判處王男公司賠償中科院八十五萬六千餘元。