台水走出國門 推廣自來水處理技術

2018-04-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣長期在國際組織中被孤立，不論是聯合國的人道援助計畫，或是亞銀的經濟建設發展方案，都缺少台灣能扮演角色與貢獻的空間。台灣現正推動新南向政策，公營事業與民間組織都投入更多資源，盼打開傳統外交之外的另一片天。

公營事業方面，台灣自來水公司過去一年來與外貿協會合作，走訪南向國家，也邀請泰、越、菲、印尼、蒙古與澳洲等國人員訪台，推廣我國自來水處理技術，是台水有史以來國際交流最密切的一年。

台水董事長郭俊銘表示，台灣水處理技術在亞洲僅次於日本，且幾乎所有設備為台灣製造，希望向全世界推銷台灣「水的軟實力」。例如越南順化水廠正計畫興建淨水場，其董事長Truong Nam來台參訪，對於台灣的供水即時監控系統、水質檢驗室與淨水場印象深刻，期望有機會與台水合作。

此外，非營利組織透過公益行動走進東南亞，亦展現台灣民間的愛心能量。例如台灣扶輪社與柬埔寨金邊首都扶輪社合作，推動國際社區服務計畫，二○一七年在柬埔寨金邊和平國小投入六十萬美元（約一千八百萬台幣），為和平國小學童建置全校的清潔自來水系統、修繕洗手間與洗手台、鋪設水泥道路、安裝教室電燈、捐贈電腦紙筆等，並安排醫療團到當地義診與健檢。