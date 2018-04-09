菲學員：台灣農技 對菲具吸引力

2018-04-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕因中國打壓，我國雖無法與全球許多國家建立正式外交關係，但台灣發展快速的農業加工技術，卻成為東協各國爭相學習的對象。去年來台參加國際合作發展基金會主辦「二○一七農產品加值研習班」的菲律賓學員Julius接受越洋電話訪問時直言，台灣在農產品加值領域有卓越成就，對目前農業正在逐步起飛的菲律賓來說有很大的吸引力。

民間技術合作 展現台灣國際能量

Julius也向台灣政府喊話，強調台灣在農業領域的專業經驗，能扮演協助菲律賓農業升級的要角，若台灣政府能更重視台菲間的農業技術合作，即便台菲官方目前無法建立正式外交關係，台灣還是能在菲律賓民間發揮一定國際能量。

蔡政府上任後力推新南向政策，也針對東協各國需求，搭配台灣本身的專業，研擬各類專門課程，招募來自全球的產官學界人才來台受訓；國合會去年開設的「二○一七農產品加值研習班」就是一熱門專班，主要針對東協與南亞各國招募學員。

目前在菲律賓Harbest Agribusiness Corporation任職的學員Julius Barcelona，媽媽本身是台灣人，聊起台灣感覺特別親切。他受訪時提到，自己在菲律賓從事農業加工的相關產業，幾年前訪台時，發現台灣在農業技術的領域上發展快速，而台灣與菲律賓在氣候、地形上都非常相似，在台灣發展出的小型農業機具，不佔空間、不須太多專業操作技術即可上手，非常適合正在尋求產業升級的菲律賓農民。

Julius表示，台灣在菲律賓農業領域中「機會非常大」，若能將農業專業知識轉移給菲律賓農民，一方面能強化台菲民間交流，另方面也能協助菲律賓農業升級，一舉兩得。

本身在泰國開設知名咖啡店「93師咖啡」的泰北孤軍後裔沈培詩，也是去年來台培訓的成員之一。她受訪時提到，台灣的食品加工業「技術很好」、但國內「需求量非常有限」，反觀泰國當地有許多正在發展中的食品加工產業，需學習台灣食品加工的專業技術；沈培詩建議，台灣若能與泰國本地人合作，將食品加工產業技術轉移到當地，同時了解泰國市場需求、針對當地研發在地化食品，台泰間的合作就不會僅止於知識層面的交流，也能在泰國民間發揮影響力。