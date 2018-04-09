霧峰INGO中心 盼吸納國際組織交流

2018-04-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣發展傳統外交受限於政治因素，時常綁手綁腳，但台灣社會能量強，在醫療、農業、教育、資訊、性別平等、人道援助與資通訊等多方面，均有NGO與企業長期投入國際合作項目。蔡總統的外交政策著重此連結，除外交部鼓勵協助NGO外，台中市也正推動國際NGO中心，盼引導台灣成為NGO領導中心。

德國救難協會上月進駐

自無國界記者組織去年在台成立亞洲辦事處後，台中市政府也正在台中霧峰光復新村建置國際NGO中心。台中市消防局特搜隊搜救犬隊、德國聯邦救難犬協會（BRH）與德國國際救難協會（ISAR），已於三月先行正式進駐霧峰國際NGO中心。

據了解，國內首座國際NGO中心初期由台中市政府獨立修繕完成十四間房舍，其中四間規劃為共同空間，做為會議、活動、展演場所，剩下九間則開放國內外NGO組織申請進駐使用。全計畫的修繕經費則尚待行政院最後核定。

台中市國際事務委員會執行長董思齊說，目前徵詢或考慮進駐的國際組織，包含美國全球環境教育夥伴計畫（GEEP）、國際透明組織、美國自由之家等。

除此之外，鄰近霧峰的亞洲大學也結合在地「霧峰學」與國際NGO研究，於四月甫成立「亞洲大學國際NGO研究中心」。

外交部指出，我國政治民主與社會進步是吸引INGO來台設處利基，正透過外館積極遊說INGO來台設處。