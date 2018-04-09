吸引INGO駐台「法規要鬆綁」 無國界記者組織強調 創造友善法律環境 INGO必會蜂擁來台

2018-04-09

台灣法治民主 具很大吸引力

〔記者彭琬馨、陳鈺馥／台北報導〕台灣的民主自由風氣與人權價值，過去曾吸引不少國際NGO目光，其中在全球擁有十多個辦事處的無國界記者組織，在二○一七年來台設立亞洲第一個海外據點，無國界記者組織台北辦事處執行長艾瑋昂受訪時表示，當前東亞各國的安全、自由度正逐步下滑，對台灣來說，反而是「成為INGO（國際非政府組織）HUB（樞紐）很好的時機」。

不過，艾瑋昂提醒，台灣當前法規並不適合INGO來台，若政府希望吸引更多INGO，最重要的就是鬆綁相關法規，簡化INGO來台設點的募款程序。

無國界記者組織去年來台設立首個亞洲海外據點，艾瑋昂分析，過去INGO多半選擇中國香港、泰國曼谷等地設立海外據點，但當前香港受中國監控，自由的空間越來越壓縮，而曼谷則因治安問題引發疑慮，相較之下，台灣尊重法治、崇尚民主自由的社會，對INGO來說是很大的吸引力。

艾瑋昂直言，數十年前，當中國成為專制國家，台灣敞開門戶、轉型成為民主國家的決定，讓其成為台灣的保護傘，也是台灣最好的軟實力；他認為，台灣在人權、自由、公民社會領域中的成就，甚至超越某些我國過去一直意圖仿效的國家。

簡化募款程序 避免運作困難

不過，談到INGO在台面臨的困境，艾瑋昂不諱言，台灣當前的法規不太適合INGO來台設點。他解釋，INGO在海外設立分部，最重要的是能夠自行募款，以維持組織正常運作的能量，但台灣法規卻規定，INGO來台須先依「人民團體法」成立協會，選出理監事後才能進行募款，導致INGO在成立協會前都只能接收總部資源，可能產生運作上的困難。

艾瑋昂說，其中繁複的行政程序，不僅造成INGO運作效率低落，也會讓有意來台設立據點的INGO望之卻步，他強調，與其提供INGO免費辦公室，不如創造能讓他們持續存活的法律環境，如此一來，INGO必會蜂擁至台灣。

內政部：社團法將放寬規範

對此，內政部回應表示，用來取代「人團法」的「社會團體法草案」已在立院初審通過，未來三讀完成後便可解決問題。

內政部合作及人民團體司籌備處表示，「社會團體法草案」大幅放寬規定，未來國際性非政府組織在我國設立辦事處，只要取得該組織授權證明文件，並經目的事業主管機關認可，就可向內政部登記為社會團體，並得依法向法院為法人登記。

合團司籌備處解釋，來台設立與對外募款是兩件事，社團要對外募款仍須符合「公益勸募條例」規定，必須要有法人資格才行。