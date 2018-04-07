自己射衛星? 軍方稱尚無規劃

2018-04-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對美國國際研估及戰略中心資深研究員費學禮表示，美國限制我國攻擊能力「已跟不上現實」，應鼓勵我國發展發射衛星能力，軍方人士表示，對於費學禮意見表示尊重，但我方和美國的軍事合作、軍購方針仍未改變，我國仍以防衛性武器為優先，至於發展發射衛星能力，目前無此規劃。

軍方人士表示，我國建軍備戰，仍以區域穩定、和平為基礎，並無攻擊他國的意圖，對相關意見持保留態度。現今我國和美國的軍事合作、軍購方針仍未改變，我方仍會爭取符合我防衛需要的武器。

至於發展發射衛星的能力，該人士表示，軍方無相關規劃，但包括中科院太空電腦等產品，已獲得國際青睞，因此我國已是參與太空科技的一員。

民進黨立委王定宇認為，費學禮提出這番看法，是指如美國未在軍事武器合作、太空產業合作等幫台灣找尋出路，可能會使中國有機會「伸出這隻手」，久而久之反使美國陷於不利局面，他樂見華府決策圈有越來越多了解台灣的人士。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，我國如要發展彈道飛彈，甚至發射衛星能力，需投入鉅額資金，能否在國防預算不充裕的前提下發展此技術，仍待商榷。他建議，我國資源有限，必須更妥善運用相關能量，找到適合的不對稱作戰方式，同時在每年漢光演習時，更具針對性地想定主題，才是對我國有利的防衛之策。

  • 美國智庫研究員費學禮主張美國政府應鼓勵台灣發展發射衛星的能力，參與太空經濟。圖為發射台灣福衛五號遙測衛星的美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭。（取自SpaceX官網）

    美國智庫研究員費學禮主張美國政府應鼓勵台灣發展發射衛星的能力，參與太空經濟。圖為發射台灣福衛五號遙測衛星的美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭。（取自SpaceX官網）

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