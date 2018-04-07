自己射衛星? 軍方稱尚無規劃

2018-04-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對美國國際研估及戰略中心資深研究員費學禮表示，美國限制我國攻擊能力「已跟不上現實」，應鼓勵我國發展發射衛星能力，軍方人士表示，對於費學禮意見表示尊重，但我方和美國的軍事合作、軍購方針仍未改變，我國仍以防衛性武器為優先，至於發展發射衛星能力，目前無此規劃。

軍方人士表示，我國建軍備戰，仍以區域穩定、和平為基礎，並無攻擊他國的意圖，對相關意見持保留態度。現今我國和美國的軍事合作、軍購方針仍未改變，我方仍會爭取符合我防衛需要的武器。

至於發展發射衛星的能力，該人士表示，軍方無相關規劃，但包括中科院太空電腦等產品，已獲得國際青睞，因此我國已是參與太空科技的一員。

民進黨立委王定宇認為，費學禮提出這番看法，是指如美國未在軍事武器合作、太空產業合作等幫台灣找尋出路，可能會使中國有機會「伸出這隻手」，久而久之反使美國陷於不利局面，他樂見華府決策圈有越來越多了解台灣的人士。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，我國如要發展彈道飛彈，甚至發射衛星能力，需投入鉅額資金，能否在國防預算不充裕的前提下發展此技術，仍待商榷。他建議，我國資源有限，必須更妥善運用相關能量，找到適合的不對稱作戰方式，同時在每年漢光演習時，更具針對性地想定主題，才是對我國有利的防衛之策。