費學禮：美應鼓勵台灣建構發射衛星能力

2018-04-07

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕喬治華盛頓大學今天就台灣的國防與安全舉行座談會。剛訪問台灣的「二○四九計畫室」研究員易思安說，美台關係正在明顯改進之際，台灣人的不安全感卻在上升，令他意外。大多數台灣觀察家看到習近平十九大之後的發言與行動、中國在台海附近的軍事作為，不過解放軍真能作戰嗎？更有可能是解放軍的政治作戰使台灣人感到恐懼。他主張，美國必須要有作為，提升台灣人的士氣，展現美國支持台灣的決心。

易思安：美必須要所作為 提升台灣士氣

研究兩岸的學者葛萊儀說，台灣的安全正受到威脅，中華人民共和國從國際組織、經濟、觀光、軍事各方面孤立和威脅台灣。台灣本身是強化台灣安全的最大變數，應從政經軍各方面強化和壯大自己，與印太地區廣交朋友，蔡政府的南向政策是正確的。

美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森則說，台灣至今仍困在二戰後的亞洲秩序。自由之家形容過去十年是民主倒退的趨勢，台灣看來像是冷戰時代的西柏林，孤立在一個民主倒退的亞洲。如果美不反轉目前的戰略趨勢，台灣會開始考慮其他的避險措施，因為台灣有理由擔心自己成為談判籌碼。

費學禮：繼續限制台灣攻擊能力已不合時宜

國際研估及戰略中心資深研究員費學禮說，過去十年，台海平衡反轉了，台灣未來十年極易受到封鎖、嚇阻，甚至攻擊，繼續限制台灣的攻擊能力已跟不上現實，美國除了應售台F-35戰鬥機、KC-135空中加油機，也應鼓勵台灣等民主夥伴參與太空經濟，鼓勵台灣有發射衛星的能力，訓練並協助首位台灣太空人升空，否則中國可能會搶得先機。

全球台灣研究中心資深研究員安大維認為，台灣目前的軍事戰略是依據中國軍事威脅而調整，愈來愈多中國戰機、轟炸機及航母繞行台海，對台威脅程度在升高。美國國會通過台灣旅行法與國防授權法，顯示美對台支持也在升高。但是對台灣而言，只有透過實力才能得到和平。

另外，針對中國駐美大使崔天凱在受訪時表示無人能阻止中國統一，美國國務院發言人今天在答覆媒體的電郵中表示，美國仍信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。美國依據台灣關係法的指導對台出售防衛性武器，並遵照法律程序評估台灣防禦需求而來。美國長期的對台軍售政策在七任政府都是一致的。美國一貫的政策有助於台灣安全，也支持維繫了台海的和平與穩定。