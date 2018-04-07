焦點評論》多做艱難的事

2018-04-07

記者鄒景雯／特稿

台灣是一個很特殊的國家，戒嚴時期結束之後，每一任總統都會面對統獨議題的民意壓力、甚至召喚，陳水扁當政時期，曾經主動就更改國號為台灣共和國公開表述：「不能騙自己，也不能騙別人，做不到就是做不到」，宣洩的是現實條件上的限制。果然八年結束，推了幾個公投，還是以維持現狀告別政治舞台。

陳水扁的前一任李登輝總統，更是如此，他在位十二年，儘管在卸任前一度向國際宣示兩岸為「特殊的國與國關係」，話講完了，中國一陣咆哮，美國出面折衝，台灣海峽的情勢當然沒有起根本性的改變。

即使到了馬英九主政，換了個方向往西急行，最後以「一個中國」，如願握到了習近平總書記的手，台灣還是沒有被易幟，相反的是，國民黨因此全面潰敗，失去了中央與地方的執政權。

這些國家元首在相當時間掌管台灣最高權力的當頭，都試圖做了些「不信邪」的事，就算當下濺起了一些水花，不要說在歷史的長河中究竟如何，而是不消多時，皆是一切復歸平靜。問題出在哪裡？他們不是都在做自己或支持者想要做的事，何以無法如願？答案恐怕是，以上所述，都是「容易的事」，牽動不了大局結構，於是必然擺盪回原點。

那什麼是「艱難的事」？九○年代，李登輝初登板，他與政策幕僚私下的一段對話，非常清明地描繪了台灣的生存法則。當時幕僚問他未來將如何處理統獨問題，李登輝說他不會處理，因為沒有條件，這一代人沒有能力解決，他能做的，就是控制形勢，留下資產給下一代。幕僚再問他認為什麼才是資產？李登輝則說：民主化。

二十年後，回頭看這一切，民主化，確實是艱難的工程，沒有呼口號的激情，但厚植了台灣壯大的基礎。之後的每任總統，或多或少，應該也推動了一些艱難的工作，例如不少人同意，現在年輕人普遍的「天然獨」，與陳水扁時代致力教育本土化有關，這些才是一步一腳印的無煙硝戰爭。

近來有不少愛台人士倡議再修公投法，以便在明年四月推動獨立公投，李登輝與陳水扁兩位前總統也參與其中，基本上，這是民主國家的主張自由，不必因老共的情緒，受到任何的減損。但是，這是屬於容易的事，還是艱難的事？從這麼多年來的拚鬥中，所教給我們的智慧，有識者，愈來愈心裡有數。

台灣今天的現狀，是各方利害關係者力量角逐的結果，它不是哪個個人所造成，是二三○○萬人的努力，與世界大國博弈的產物。在這樣的國際現實下，如何增強實力，累積足夠的籌碼，假使無法主宰前途，也要升級縱橫捭闔的能力，應該才是這代人的艱難挑戰。現代台灣，需要更多人來做比較艱難的事情，儘管立即掌聲或許不多，但非有這個覺醒不可。