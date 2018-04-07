喜樂島聯盟今成立 推明年4╱6獨立公投

2018-04-07

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕前台獨聯盟美國本部主席、民視董事長郭倍宏結合李登輝與陳水扁兩位前總統及多位本土大老等人發起籌組的「喜樂島聯盟」，在今天鄭南榕自焚紀念日於高雄盛大成立，並推動明年四月六日舉行獨立公投。

李登輝將出席致詞

今天上午十時在高雄國際會議中心舉行的喜樂島聯盟成立大會，李登輝前總統已應允參加並將發表閉幕致詞。

聯盟曾在今年二二八宣示其目標為「獨立公投．正名入聯」，多達一三五○位海外僑領昨聯名刊登大幅廣告，要在全球各地成立後援會響應聯盟訴求。

郭倍宏昨天指出，面對的是一個土匪中國政府，蔡英文總統要怎麼「維持現狀」？台灣現在面臨最佳時機，國際社會和美國、日本都對我們很友善，「機會過了，就不會再來」，要趁現在努力一下，用公投摘掉中華民國的虛假帽子，不要到國際上都用什麼「中國人台北」（Chinese Taipei）這種名稱。

郭倍宏說，台灣要自己強壯起來，不要讓中國飛機好像可以開來我們家玩，而我們卻一點辦法都沒有，中國只要有能力就會打你，現在政府只是把眼睛蒙起來說要維持現狀，問題是「現狀」維持得了嗎？

郭倍宏說，喜樂島希望推動獨立公投、正名入聯，以台灣為國名，加入聯合國。不過由於現行公投法無法對主權、領土做變更，因此，喜樂島也要求立法院立即修正公投法，讓兩千三百五十七萬台灣人民可以自己決定國家的前途，「我們要建立一個名叫『台灣』的國家。台灣不屬於中國，台灣不屬於中華民國，台灣只屬於台灣人民。」

喜樂島聯盟推動在明年四月六日舉行獨立公投，先前獲一五○人連署發起，連署人包括李登輝與陳水扁、前副總統呂秀蓮、獨派大老彭明敏、前行政院長張俊雄與游錫堃等人。