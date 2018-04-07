若認定不當黨產 婦聯會385億將收歸國有

2018-04-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年二月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下三百八十五億元資產，並告發涉犯銷毀檔案及婦聯會帳冊的辜嚴母女，現正火速調查三百八十五億元資產是否為不當取得，以及婦聯會如何藉強徵勞軍捐及其他收入累積大量財富。黨產會下一階段將召開聽證會釐清「不樂之捐」勞軍捐真相，若認定為不當黨產，婦聯會資產將全數收歸國有。

辜嚴母女涉銷毀檔案 11日開庭

據了解，婦聯會前主委辜嚴倬雲去年五月派人將一百七十箱婦聯會財務資料搬至辜家台泥倉庫，去年十二月再由辜懷如與助理劉凱理兩人以碎紙機銷毀，黨產會在約談婦聯會職員後，已向北檢告發辜嚴母女等三人；全案訂於四月十一日開庭，婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜將以證人身分出庭，被告辜嚴倬雲仍滯美未歸。

黨產會表示，已在婦聯會近十年財務捐款資料中確定，婦聯會長期拿錢挹注國民黨，更在搜回的五箱資料中找到國民黨社工會與婦聯會、進出口商業同業公會開會紀錄，顯示國民黨「黨國不分」主導勞軍捐分配比例。

黨產會指出，現正針對婦聯會名下財產是否為不當取得進行調查，黨產會已徵調到一九六○年代至一九八九年勞軍捐徵收結束的每年會議紀錄，婦聯會所收勞軍捐總金額，沒有外界所講那麼多，研判婦聯會能大量累積財富，有其他影劇捐、棉紗附捐及銀行利息等收入。

用勞軍捐生利息 累積巨資

「用勞軍捐生利息！」黨產會調查，勞軍捐不是收到後就用在勞軍，首先放在台灣省進出口商業同業公會兩年「生利息」，在台灣經濟起飛年代，台銀一年定存利率超過十％，存一億元本金，一年利息高達一千萬元，之後再撥給婦聯會、軍友社，婦聯會不用報稅，存個五十億元，不到幾年就能賺回本。

勞軍捐等於是納貢給蔣宋美齡

黨產會發言人施錦芳指出，根據婦聯會會議紀錄，收到的勞軍捐要做軍宅眷舍、勞軍用途，相關執行單位都有分配任務，但實際執行情況不明，用剩的錢跑去哪？都是追查重點，尤其執行單位把錢放在婦聯會的專門保管帳戶中，勞軍捐結束徵收後，這些單位曾要求婦聯會把錢拿出來，「結果婦聯會一直不願意！」

施錦芳強調，婦聯會光每年累積利息、沒執行完的餘款，金額已相當驚人，一九八○年代起國家對勞軍另編列龐大預算，撥給婦聯會的勞軍捐等於是納貢給蔣宋美齡，不像軍友社還有國防部幫忙使用，「婦聯會想怎樣花就怎樣花，沒人敢叫她交還！」

施錦芳指出，婦聯會三百八十五億元資產究竟如何取得，是來自勞軍捐款項，或因勞軍捐所衍生的其他收入，黨產會調查結果出爐後，將正式召開聽證會。