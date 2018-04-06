謠言終結站》環保葬會讓清明節消失？ 內政部：殯葬業者扭曲

2018-04-06

網傳內容：民間殯儀業者及團體刊登大幅廣告，質疑政府推動環保自然葬，先人骨灰會被當成垃圾廢棄物丟掉，指稱「環保葬其實只是美麗的誤會」，未來清明節將要消失，後人將無法慎終追遠。

查證結果：內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬，依法實施環保自然葬，應在主管機關所劃設區域範圍內，火化後骨灰改以樹葬、花葬、海葬，不僅環保也可節省土地資源，例如樹葬須將骨灰埋藏於土中，不會如同垃圾一樣丟棄；選擇環保葬也能舉行告別式，清明節能以上網，或至環保葬地點追思，慎終追遠精神不會消失。