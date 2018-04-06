防諜修法 多版本補破網

2018-04-06

〔記者曾韋禎／台北報導〕有鑑於中國透過各種形式滲透台灣，共諜案層出不窮。行政院及民進黨立委已分別針對不同的共諜類型、防堵範圍，提案修正「刑法」、「國家安全法」、「國家機密保護法」，現均經委員會審竣，或將於委員會逐條審查。

為防制共諜，立法院先在二○一五年六月三讀通過「國家情報工作法部分條文修正案」，大幅提高民間人士觸犯間諜罪之刑責。二○一六年十一月修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，以剝奪退休俸領取資格，規範在職官兵不得觸犯共諜罪，修正條文卻對已退人士「放水」。民進黨立委陳其邁因此提案修正「國安法」，只要軍公教人士涉共諜罪遭判刑定讞，一律喪失退休俸。草案將於下週一內政委員會逐條審查。

陳其邁指出，退役軍人往往挾「學長」的影響力，在軍中長袖善舞，若因此遭突破，危害一定比現役人員嚴重。現職、退役公教人員，也可能挾職務之便或文官保護色犯案，若是機敏的高科技、商貿資訊，危害更為廣泛，這當然要在特別法另行規範。

另外，行政院與民進黨立委羅致政、劉世芳、姚文智均提案修正「國家機密保護法」。規定涉密人員退離職後，出境管制期限僅能延長、不得縮短，最長可達六年；洩密給外國、中港澳之刑責，從一年至七年，增為三年至十年，若洩漏的是絕對機密，更可加重二分之一刑期；洩漏未核定機密給外國、中港澳，或替外國、中港澳刺探機密之刑責，均大幅提升，同時針對各樣態的未遂犯明定刑責。

相關草案已經司法及法制委員會審查通過，須交付朝野協商。另包括王定宇、林俊憲、劉世芳等立委，則提案修正「國安法」，提高洩密罪責，最後可能一併納入「國家機密保護法」處理。

為能在規範最嚴密的「刑法外患罪」納入共諜行為，王定宇提案修正「刑法」，將「刑法外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，並依「陸海空軍刑法」定義，明定敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

相關草案也經司委會審查通過，須交付朝野協商。負責邀集協商的民進黨立委蔡易餘表示，會擇期協商，盼能早日完成二、三讀。