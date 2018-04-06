「228懲兇 促轉會不能放水」

2018-04-06

受難者家屬擬成立民間版促轉會 監督政府

〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕二二八事件造成大批台籍菁英犧牲，至今仍有受難者下落不明。二二八事件紀念基金會、台灣二二八關懷總會昨在二二八國家紀念館舉辦追思紀念會，受難者家屬呼籲將成立的促進轉型正義委員會不能放水，轉型正義須做到「真相、懲兇、和解」，特別是「懲兇」絕不能被「搓圓仔湯」。

對此，促轉會主委被提名人黃煌雄指出，他會聽取各方意見及看法，目前自己只是被提名人階段而已，不宜針對個別家屬建議發表意見，至於自己對促轉會的基本態度，就是「真相、公義、和解」。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，二二八事件許多失蹤者至今還沒找到最後身影，對受難者家屬而言是最大悲劇，找不到親人更是雙重傷害，過去七十一年都找不到失蹤者，也不能保證明年就能找到，轉型正義才剛要開始，期待歷史正義的來臨。

薛化元指出，二二八事件紀念基金會將在四月十五日展開二二八轉型正義相關研究與報告撰寫，預計一年時間完成初稿，這份報告是轉型正義的開始，不是轉型正義的結束，真相、責任歸屬與追究會愈來愈清楚，「我相信不會讓大家失望」。

二二八受難者家屬、台灣二二八關懷總會理事長潘信行提及，政府成立促轉會是要處理不正義之事，不管誰來領導及主持促轉會，未來轉型正義「真相、懲兇、和解」三大面向都不能遺漏。潘強調，尤其是「懲兇」絕對不能被「搓圓仔湯」，若促轉會不懲兇，就是慷他人之慨的不義，已與二二八家屬討論要成立民間版促轉會監督政府。

二二八受難者家屬徐世雄表示，促轉會是官方指派的學者，受難者家屬應自組一個委員會加入監督。

對於黃煌雄獲提名將任促轉會主委一職，政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕昨受訪表示，他認識黃煌雄多年，了解黃對民主運動與相關法律的專業，但在黃世銘彈劾案上，黃煌雄「很明顯放水」，呼籲黃煌雄應該就此對外交代清楚。不過蔡也說，促轉會是「委員制」，他並不認為主委一人就能主導促轉會全部走向。