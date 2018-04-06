中正紀念堂轉型法案 鄭麗君：今年將提公聽會版本

2018-04-06

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部去年二二八前夕宣布將推動中正紀念堂轉型，從下架蔣介石文創商品、停播「蔣公紀念歌」開始，逐步進行「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」，文化部長鄭麗君表示，將在今年提出中正紀念堂轉型法案的公聽會版本，接著在全國舉行公聽會，擴大社會討論後送行政院，送立法院的時間則「沒有預設」。

據了解，「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」原本設定辦完四場以審議式民主討論的願景工作坊，後來增加到七場，並規劃下半年再到中、南、東部舉辦，提出草案的時間因此延後，文化部次長楊子葆甚至明言，無論是有古蹟身分的中正紀念堂主堂體，或屬文化景觀的周邊迴廊，「建物的變動都不會在短期內發生」。

不過，鄭麗君明白指出，促轉條例通過後，「出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名或以其他方式處置」，文化部推動中正紀念堂轉型，不會有「保持原狀」這個選項。

鄭麗君堅持，中正紀念堂最大的銅像不是有形的，而是二○一一年發布、翌年施行的「國立中正紀念堂管理處組織法」。她表示，如果要一方面推動國家人權博物館來配合轉型正義，一方面文化部主管的中正紀念堂又依法要追思威權統治者，「那對於我也是人格分裂」。

鄭麗君說，轉型正義也是社會和解工程，文化部就是在推動法律程序的過程創設社會對話，讓中正紀念堂轉型經過充足的社會討論，也因此，文化部不會有預設立場，也不會預設法案送進立法院的時間。