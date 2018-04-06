薛化元：中正紀念堂可轉型總統文物館

2018-04-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕被民團視為轉型正義的主要目標的「中正紀念堂」，文化部預定今年提出轉型方案。對此，二二八事件紀念基金會董事長薛化元昨日建議，改成歷任總統文物館，是可行方向之一。

鄭麗君：轉型後成為新的機構

文化部長鄭麗君曾指出，促進轉型正義條例去年十二月三讀通過，根據第五條規定，公共場所的威權象徵必須要處理，所以中正紀念堂依促轉條例是要「被轉型的」；中正紀念堂轉型後就不會存在，會成為新的機構。

針對中正紀念堂是否為轉型正義最迫切須處理問題？薛化元昨出席「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」時表示，促轉會掛牌成立後，也要面對處理中正紀念堂的轉型問題，文化部先請來專家學者組成諮詢委員會，透過民意審議程序，讓很多人表達意見，文化部這方式是對的，「我覺得作為歷任總統文物館也沒有什麼不好」。

薛化元指出，文化部對於中正紀念堂轉型問題，花了很多心血，包括舉辦一連串公聽會，如何讓中正紀念堂能夠轉型，這是很重要的事，對於這樣的方向，二二八事件紀念基金會樂觀其成。

對於中正紀念堂轉型後要作為何種用途？薛化元提及，外界有人主張是不是變成歷任總統文物館，也是可行方向之一。媒體並問，爭取民進黨台北市長選舉提名的立委姚文智主張把中正紀念堂變成菜市場，是否也可行？

薛化元回應，「你看那樣子像嗎？窗戶都不能打開，可能不大適合吧！」他表示，應該注意建築物本身特色，中正紀念堂被作為個人崇拜的紀念場所，是轉型正義必須面對問題。

民團：中正廟轉型一定要處理

台灣二二八關懷總會理事長潘信行說，相關的二二八失蹤受難者家屬，每年清明節都面臨無墓可掃，二二八事件兇手蔣介石現在還在「中正廟」被當成假神供奉，這對受難者家屬情何以堪，中正紀念堂的轉型是一定要處理的事情。

潘信行認為，歷史真相一直塵封在晦暗之中，希望促轉會早日給台灣歷史及家屬們一個交代。