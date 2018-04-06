國際人權組織：國際應阻止北京鎮壓行動

2018-04-06

〔記者彭琬馨／台北報導〕國際人權聯盟（FIDH）與台灣人權促進會針對即將舉行的中國第三次普遍定期審查（UPR），發表共同審查聯合報告。報告除詳列廿九項中國在人權與言論自由領域日益低落的具體事證，也對國際社會提出七項呼籲。國際人權聯盟副總裁Guissou Jahangiri指出，中國對維權人士的鎮壓，凸顯北京對反對聲浪零容忍的政策，呼籲國際社會應共同阻止北京政府，支持擴大公民社會中人民的權利空間。

聯合國人權理事會今年十一月將針對中國進行第三次普遍定期審查，審查將分別依據受審議國家繳交的報告、聯合國方面彙總的資訊，以及非政府組織的報告進行審議。

這份由人權團體提出的聯合報告中提到，中國政府在二○○九年、二○一三年的普遍定期審查中，雖接受部分建議內容，但實際執行卻多有落差，包含確保人權捍衛者能進行合法活動、廢止任意逮捕的系統、促進NGO工作者在維護人權安全領域的參與，確保被攻擊的人權捍衛者擁有合理的調查程序、依法知會並確保嫌疑犯擁有其權利與義務等，中國都沒依約執行。

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）與無國界記者（RSF）也發布審查報告指出，相較於二○一三年的審查，中國人權狀況在近幾年不進反退。報告指出，中國自習近平上任以來，加強對社會的控制，加大攻擊獨立份子、律師及其他被中國認為可能構成威脅的人，任意羈押情況愈來愈嚴重。

習上台 任意羈押愈來愈嚴重

亞洲總部設在台灣的無國界記者組織則在報告中呼籲中國，應立即無條件釋放目前在中國受監禁的五十多位記者與部落客。報告提到，中國目前關押包含本地在內的五十多位公民記者，是全球關押記者人數最多的國家，中國雖承諾要提高對新聞自由的尊重，但事實上「情況卻比五年前差得多」。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎呼籲，聯合國會員國應利用普遍定期審查的機會，要求中國官方釋放所有遭任意剝奪自由的人權捍衛者、學者、部落客和作家，終止酷刑、虐待，以及停止侵犯其獲得公正審判的權利。