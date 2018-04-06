縣市長選舉》拚席次最大化 國民黨強化組訓操兵

2018-04-06

〔記者施曉光／台北報導〕為力拚選舉席次最大化，國民黨已經在全國各地完成三分之一的地方「小組長」訓練，以應付組織作戰所需，未來這些基層部隊完成整訓後，還規劃針對直轄市、縣市議員、甚至鄉鎮市長參選人開辦集訓班。

黨內人士指出，除了第一次參選的菜鳥，教導他們文宣製作、演說等選舉技巧，也希望針對競選連任的老鳥，加強論述與中心思想，盼最遲能在六月開辦，藉此幫助衝高當選席次。

負責教育訓練的國民黨革命實踐研究院院長林火旺證實，初步構想以二十二個直轄市、縣市行政區域為單位，他希望直轄市、縣市長被提名人能與議員被提名人一起上課，大家培養默契，才能一起打好選戰。

林火旺指出，他打算規劃一天的訓練課程，安排相關領域的專家學者幫大家上課，文宣、演說等技術性的問題，不是他最重視的部分，訓練重點希望放在一些基本觀念，像是打好選戰的策略觀念，以及未來當選從政後的議事攻防技巧與知識。

不過，他也坦承，計畫在執行上會有難度，擔心未來選戰愈來愈熱，參選人都很忙碌，加上黨務經費困難，讓他對參選人的報名意願沒有把握。

因應年底九合一選舉，國民黨一月間在全國重新建置編成四萬個地方小組，包括黨魁吳敦義在內的八十多萬名黨員，全部編入每組二、三十人的小組，二十二縣市中，已有十七個縣市舉辦過小組長授證宣誓，剩下五個還未宣誓的地方，將搭配直轄市、縣市長的提名，一併造勢，而這些帶頭的「小組長」，已經陸續分批接受革命實踐研究院安排一整天的訓練講習課程，由組發會主委、革命實踐研究院長、行管會主委分別講授經營組織、訓練以及黨產問題，預定七月後全面迎接選戰。

林火旺說，透過訓練讓「小組長」們知道為何而戰，明白國民黨沒有讓大家無法抬頭挺胸的東西，以及了解民進黨執政問題，宣揚台灣需要強而有力的在野黨，才能有效監督執政黨，選舉時再透過這些人擴散出去。