縣市長選舉》累積實戰經驗 民進黨黨工下鄉練功

2018-04-06

「進駐」非執政縣市打選戰

〔記者楊淳卉／台北報導〕為年底縣市長選舉備戰，民進黨中央黨部規劃黨工年中要下鄉「進駐」非執政縣市打選戰，由老將帶新人，累積實戰經驗。民進黨發言人何孟樺說，民進黨中央黨部近兩年大量增補培養新同仁，由於尚未有選戰實際經驗，為使這些黨工快速領略選舉技術及戰略，民主學院自去年起，即規畫一系列選戰實務課程，希望能傳承相關經驗。

民進黨派黨工「進駐」各地打選戰已行之有年，較有規模的進駐計畫，則在二○○八年丟掉中央執政後。黨內人士說，二○○八年政黨輪替，隔年就面臨雲林縣立委補選，「當時全黨都渴望一場勝利」，黨中央因此進行「史上最大規模進駐」，所有中央黨部一級主管全站在第一線，以總統大選規格，打雲林立委補選選戰。

黨內人士說，當時雲林雖由民進黨執政，但張榮味家族、藍軍勢力仍非常強，「民進黨工把宣傳車開到廟口演講，台下完全沒人！」眾黨工只好輪流上台「對空氣演講」，真的很慘。但他也笑稱，這是對進駐人員最大的膽識和口才訓練，「只要能對空氣講話卅分鐘，就算成功了！」

何孟樺表示，民主學院課程講師主要由黨部主管或資深黨工擔任，分享相關選戰經驗以及各項輔選工作的基本概念，藉此強化新進黨工的選戰職能及基本須知，同時藉由課程參與過程，讓同仁發掘自己對特定選戰領域的興趣，以便未來選戰期間的分組或進駐安排。

主要課程囊括文宣製作、選戰組織、演講技巧、新聞議題攻防等，內容包括選戰進駐經驗分享，縣市長競選總部的分工與運作，後援會籌組與運作，掃街規劃技巧與須知，舞台相關硬體認識，造勢晚會的規劃與執行，麥克風手技巧與實作等。

民進黨組織部主任李政毅說，由於目前民進黨執政縣市較多，此次進駐需求比較沒那麼大，在南投縣、台東縣、新竹縣、苗栗縣部分，可能會由較有經驗的黨工人員，帶著資淺黨工到地方幫忙打選戰。