國民黨新北市長初選 侯、周今定勝負

2018-04-06

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選民調結果今天公布，爭取提名的前台北縣長周錫瑋與前新北市副市長侯友宜，都把握最後一天全力衝刺，希望贏得選民支持。

最後衝刺 周拜廟 侯體驗溜滑梯

周錫瑋昨天前往板橋區接雲寺及慈惠宮參拜，祈求初選順利過關。他透露，民進黨在民調上幫助「某一位」候選人，他希望參與的程度不要太強，避免影響全民調結果，更希望國民黨團結、和氣，避免初選階段打得頭破血流。他強調，民調結束後，將是整合團結的開始。

周：民進黨幫「某一位」候選人

外界盛傳民進黨天王前行政院長蘇貞昌、游錫堃的民調都不如侯友宜，周錫瑋對此表示，「這是一種策略，最後結果大家都預想得到」。他說，不可諱言民進黨在國民黨初選過程中，策略非常聰明且狡猾。

侯友宜昨天到大台北都會公園體驗七米高的幸運草地景溜滑梯，不少民眾要求合影，替侯打氣，結果侯溜到一半時尷尬「卡管」，讓他直呼「該減肥了」，引起哄堂大笑。

對於民調結果是否胸有成竹？侯友宜表示，民眾的小事，就是政府最該關心的事，民眾期盼的是有未來感、幸福感的生活，未來會努力推動市政工作，例如將大台北都會公園打造為全台灣最好玩的溜滑梯樂園。

曾任台北縣長的周錫瑋，擁有豐富行政經驗，熟稔市政議題，此次提出防災型都更、雙薪家庭育兒津貼補助等政見，他自認勝出機會高，始終把行政院長賴清德當成假想敵。

侯友宜辭去副市長後專心投入選戰，知名度高，所到之處展現高人氣，過去七年多來勤跑基層，與民眾博感情，實力不容小覷。