若戰柯P 綠營高層：一定是最強的人

2018-04-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在年底選舉是否繼續禮讓台北市長柯文哲仍是未知數，但執政黨核心人士表示，民進黨二○一四年台北市長選舉禮讓柯文哲，程序是採「兩階段民調」，但目前情況與當初完全不同，同樣的方式也不可能再用。若最後決定再禮讓柯，恐只有由兼任民進黨主席的總統蔡英文，以及即將接任總統府秘書長的陳菊親自出手，才能擺平黨內紛爭。

兩階段民調模式 難再複製

綠營基層反柯文哲情緒越來越強烈，支持者同時對民進黨越發不滿，批民進黨若再禮讓柯，就是投降主義、怯戰。對此，黨內還未完全放棄尋覓其他人選出戰的可能性，甚至有黨內核心操盤人士「肖想」勸行政院長賴清德出戰，當民進黨救星。

綠營核心人士透露，目前對於是否禮讓柯文哲還拿不定主意，尚未做最後決定，但傾向禮讓給柯的情勢未變。不過，目前情況與當初完全不同，檯面上鬧得沸沸揚揚，假使再度禮讓柯，當時採「兩階段民調」的方式不可能再用。

若採初選 恐僅維持基本盤

據了解，爭取黨內提名的立委姚文智曾向民進黨選對會成員表達，希望民進黨自提候選人，恢復黨內初選民調機制，由民調最高者代表參選。

不過黨內人士指出，民進黨已在全代會決定台北市長人選就是採徵召，且若初選產生的人選氣勢不強，與柯差距太遠，「民進黨等於一出場就輸掉了」。若採初選，也跳脫不出原本格局，出線的人雖能維持基本盤，但可能對柯文哲根本沒有壓制力。

黨內人士強調，民進黨如果一定要戰，「一定是最強的人來戰」，且是與國民黨、柯文哲相比氣勢不會輸的人選。否則黨內又會有擺不平的意見，要解決民進黨在台北市遇到的大危機，只能下猛藥。