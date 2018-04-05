陳香梅遺孀╱陳香梅辭世 享壽94歲

2018-04-05

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國飛虎隊將軍陳納德（Claire Lee Chennault）遺孀陳香梅三月三十日病逝於華府家中，享壽九十四歲。台灣前總統馬英九曾於二○一五年十月在台北接見陳香梅，並頒贈陳納德抗戰勝利紀念章。

駐美代表處 向家屬表達慰問

台北駐美代表處三日發表聲明表示，對於二戰期間協助中華民國抗戰的陳香梅辭世，駐美代表處深感哀悼，並已向家屬表達慰問之意。駐美代表處說，陳香梅長期關心並協助增進台灣與美國的雙邊關係，貢獻良多；此外，她在不同領域的卓越成就，多年來為台美各界所推崇及敬重，永遠令人懷念。外交部與國防部空軍司令部昨均表示遺憾與不捨，也均協調駐美人員向家屬關懷慰問。

始終未再婚 盼葬在陳納德身旁

陳香梅一九四四至一九四八年擔任中央社記者期間，因採訪陳納德而譜出異國戀情，兩人於一九四七年在上海成婚，兩人育有兩女，是蔣宋美齡的乾女兒。一九五八年，陳納德病逝後，陳香梅雖有密友，但始終未再婚。她曾經表示，自己要葬在阿靈頓軍人公墓、陳納德將軍身旁，不會改名換姓。

陳納德的盛名再加上個人魅力，陳香梅一度是華府知名社交名媛，不僅活躍於兩岸，也是美國與亞洲各國的橋梁。一九八一年，應中國大陸領導人鄧小平的邀請，陳香梅曾以美國總統當選人雷根特使身分訪問中國，之後應蔣經國要求訪台。美國前總統詹森曾形容她「年輕、迷人」，但在南越事件上常以「中國說客」稱呼她。

陳香梅晚年定居於水門大廈，深居簡出。去年十月中國駐美大使館舉行國慶酒會，陳香梅坐著輪椅出席，不過仍悉心妝扮，精神看來不差。雖然陳香梅早年與國府交情深厚，是中華民國在華府的重要說客，但在蔣家退出台灣政治舞台後，陳香梅近兩年多半出現在中華人民共和國舉辦的公開活動中，甚至出席二○一六年中國在天安門舉行的閱兵典禮。