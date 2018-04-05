梵中將簽協議？知情人士︰教廷怕中國不履約

2018-04-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕我歐洲唯一友邦教廷，近期與中國就教務議題進行對話，盼改善關係。外界擔憂梵中若達成協議，將影響台梵邦交。知情人士對此表示，梵中議題常被外界簡化，未來即使就主教任命達成協議，教廷也擔憂後續的實際執行成效。

外界盛傳教廷與中國將於近期就主教任命權達成共識，並簽署協議。不過中國國家宗教事務局前天發布「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書，宗教局並重申中國憲法指出，中國宗教團體不受外國勢力支配，堅持獨立自主自辦，拒絕羅馬完全掌握主教任命權。宗教局發言人肖虹則說，中梵一直在保持接觸，也就「一些問題」進行積極深入的探討。

我政府知情人士則強調，我外交部與駐教廷大使館，與梵蒂岡政府各層級的溝通都順暢。該人士解析，教廷與中國從一九八七年開始對話，至今超過三十次，「中間狀況起起伏伏」，外界時常簡化許多問題。對教廷而言，作為全世界天主教的中樞，中國有一千兩百萬名天主教徒，教廷自然關注在中國發生的十字架被毀損、主教失蹤、教區劃分與教會共榮等議題。而根據教會法，劃分教區與任命主教等管理權對教廷來說理所當然。

但中國的邏輯則是由政府管理宗教，思維全然不同。除此差異，雙邊領導人希望改善關係的同時，也都必須權衡各自內部局勢，即便梵中之後「真的談出東西」，教廷也會擔憂中國能否確實執行、履行共識，「這些都會影響兩造溝通與決定」。