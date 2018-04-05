78台籍詐騙犯遭送中國 我向菲抗議

2018-04-05

外交部批菲方「迫於中國壓力」 違反國籍管轄原則與當事人意願

〔記者呂伊萱、陳慰慈、鍾麗華／台北報導〕七十八名我國籍詐騙犯昨清晨遭菲律賓政府遣送到中國，外交部批評菲方迫於中國壓力，違反國籍管轄原則與當事人意願，並已指示我駐菲代表處向菲律賓政府表達嚴正關切，並將儘速召見菲律賓駐台代表巴納佑當面抗議。

菲律賓警方一月中由中國警方提供情資，於大馬尼拉地區拉斯皮納斯市與呂宋島北部南伊羅科斯省兩座小鎮掃蕩電信詐騙據點，逮捕一五八名嫌犯，菲律賓司法部二月底已將其中七十三名中國籍嫌犯遣返中國，七十八名被逮的台灣人則滯留菲律賓。

我駐菲律賓代表處過去兩個多月以來，持續聯繫奔走處理此案，也發布聲明向菲律賓政府喊話說「珍視台菲友誼」，要求依國籍管轄原則及當事人意願，遣返台灣接受司法調查，菲律賓方面多次以「中國強力施壓」為由回覆，昨清晨六點仍將涉案國人遣送中國。

外交部將召見菲駐台代表

外交部隨後發布新聞稿對此案表示嚴正關切及抗議。外交部並表示將與法務部、陸委會、刑事局密切關注此案。據悉，外交部也將儘快召見菲律賓駐台代表巴納佑，當面表達抗議立場。

法務部及陸委會昨均表示「深感遺憾並提出嚴正抗議」，認為唯有兩岸共同合作，才能有效打擊此類犯罪；另依新修正法律規定，台灣對電信詐騙犯從重論刑，中國不該再以我方輕縱罪犯，做為將嫌疑人逕行遣送至中國的藉口。

外交部也再度呼籲國人，切勿心存僥倖赴海外從事電信詐騙等不法行為，斷送個人前途，也損害國家形象。