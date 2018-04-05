政院攬才 打造世界級資安研訓機構

2018-04-05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為延攬國際一流資安人才，提升台灣整體資安技術與能力，決定結合產官學力量，打造世界級的「資安研訓機構」。行政院資通安全處規劃資安研訓機構今年九月開始運作，初期將在網路上成立虛擬機構，未來將視實際運作情況再決定是否設實體機構。

行政院資安處長簡宏偉透露，規劃成立這個資安研訓機構，盼延攬國際級專家協助訓練台灣資安人才，同時希望這個機構未來能訓練新南向國家的人才，新南向國家有人力，但其經驗不足，台灣則可經驗輸出，協助訓練人才，雙方可互補，「我們要做世界級的」，希望這個研訓機構未來在亞洲地區是首屈一指的。

九月運作 先成立虛擬機構

台灣無論是政府或民間，都面臨資安人才荒。資安處調查去年政府各級機關資安人力現況，政府機關資訊人數雖有九八○一人，但專職資安人力僅六七二人，各機關專職資安人力僅佔六．九％。

簡宏偉指出，大部分政府機關資安人力都是兼辦，真正專職比例很低，資安處評估各機關資安專職人力與兼辦人力需求，包括國防部等中央各部會Ａ級機關有七十七個，評估每機關要有四名專職，四名兼辦人力；局、署等Ｂ級機關四○五個，每機關要有二名專職、三名兼辦人力；地方政府等Ｃ級機關一○六個，每機關一名專職、二名兼辦人員，合計光是專職資安人力就需一二二四人，扣掉現有六七二人，尚缺五五二人。

資安處規劃兩階段補足人才，首階段規劃成立四個資安服務團，四月一日成立第一個十人的資安服務團，到Ａ級機關駐點二個月，協助各部會處理資安問題，並訓練資安人才，預計以二年時間巡迴Ａ、Ｂ級機關。

資安處規劃除透過高普考或約聘僱方式尋找人才外，將訓練現有資訊人員轉資安人力、鼓勵大學院校增設資安系所，原規劃增補五五二名專職資安人才約需十年，目前規劃縮短為五年補足。