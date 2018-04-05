抗外來網攻 國安局資訊預算增5成

2018-04-05

國安局半年被攻擊10萬次

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府上任後，我國安單位資安風險面臨更多挑戰，根據國安局統計，國安局對外網路去年上半年被駭客攻擊十萬八○六九次，平均一個月一萬八千餘次。為此，國安局今年編列九一○○萬餘元「資訊軟硬體設備費」，除較去年度大增逾五成，另也自民間延攬網路高手，搭配國軍「資通電軍指揮部」建置綿密防護網，強化抵抗外來威脅的能力。

今年編列9100萬 另從民間延攬網路高手

對於我國國安相關單位面對的資安威脅樣態、防範情形，相關單位不願多表示意見。不過，根據國安局今年度預算書顯示，國安局二○一六年全年度遭駭客攻擊六十三萬一四四八次，且多發生於總統蔡英文在該年五月廿日上任之後；去年網攻雖減少，全年一到六月遭攻擊十萬八○六九次，但仍較二○一五年一萬九八二六次高出許多。

中國為我最大資安威脅

國安局為因應外來網路戰威脅、我國整體網域安全防護需求，因此自二○一六年起，逐年調增「資訊軟硬體設備費」。根據預算書顯示，國安局二○一六年編列五九三二萬七千元，去年小幅提升至五九八九萬七千元，今年則增至九一○○萬四千元，約比去年大增五十一．九％。

據了解，國安局、國防部等重要資安工作內容，多被排定於機密預算之內，中國仍為對我國最大資安威脅者，且對我方攻擊相當多樣化，我國國安單位資安防護工作，包括重要情資保護、反制外力企圖控制我方系統等，但我方至今皆能有效因應、化解危機。

據透露，我國在資安防護工作，有和其他國家交流、汲取經驗，內部亦擁有豐富的人才、軟硬體能量，加上被攻擊次數多，等於變相為國安單位「練兵」。至於資安防範編制與工作內容，知情人士皆不願透露，但據傳編組方式並不侷限於既有單位，實際運用相當靈活。