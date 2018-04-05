兩岸關係 徐斯儉：台灣年輕人很務實

2018-04-05

「台灣民族意識強烈 但多數主張維持現狀」

〔駐美特派員曹郁芬／華府三日報導〕台灣民主基金會執行長徐斯儉今天表示，台灣年輕人有很強的台灣意識，對於和中國的政經關係也很務實，多數主張維持現狀。他不認為台灣年輕人對蔡英文政府的兩岸政策非常不滿意，換成他執政，或許也會採行同樣的政策。

徐斯儉與國際共和中心（IRI）總裁端寧（Daniel Twining）今天共同出席華府智庫台灣研究中心（GTI）執行長蕭良其主持的座談會，討論台灣年輕人的政治態度，在華府訪問的太陽花學運領袖林飛帆也在場聆聽。

徐斯儉根據台灣民主基金會委託政大選舉研究中心進行的民調結果指出，台灣年輕人不是不負責任地挑釁，他們對民主價值與台灣的自我防禦有強烈承認；其次，台灣的年輕人有強烈的台灣民族意識，但與其他年齡層的受訪者相比，廿至廿九歲的年輕人也有更強烈的維持現狀傾向，比例高於台灣民族意識的認同。面對中國武統威脅時，台灣有七成受訪者承諾一戰；最後，台灣年輕人所謂的「天然獨」，事實上是「反統一」。

徐斯儉說，華府一般的印象是台灣年輕的一代既是天然獨，但又不願意防衛台灣，造成華府的觀感是台灣年輕人對民主沒有承諾，又不負責任地挑釁。因此，台灣民主基金會於今年二、三月間委託政大民調，為了解年輕人的立場，三十九歲以下受訪者的有效樣本有八二五份；四十歲以上的受訪者有效樣本為七四七份。

徐斯儉說，對於兩岸關係的未來，最新的民調結果發現，三十九歲以下受訪者支持維持現狀的有六十五．五％，支持統一的有十．四％，支持獨立的有廿三．五％。四十歲以上受訪者支持維持現狀的有五十九．三％，支持統一的有廿．一％，支持獨立的有十四．七％。

中國若武統 七成承諾一戰

徐斯儉表示，被問到台灣正式宣布獨立而導致中國對台動武，是否願意一戰時，三十九歲以下受訪者有六十三．四％回答「是」，回答「不」的有三十二．六％；但被問到中國以武力迫使台灣統一，是否願意一戰時，三十九歲以下受訪者回答「是」的提高到七十．三％，回答「不」的降低到廿六．五％。在中國以武力迫使台灣統一時，平均有七成受訪者願意一戰。他認為，對民主價值的認同有助於台灣反抗中國武統。