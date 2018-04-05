中國對台31條 學者憂出現「新台流」

2018-04-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台卅一條，磁吸台灣民眾赴中發展，不過，台商西進引發的「台流」問題殷鑑不遠，中研院社會所副研究員林宗弘就觀察到，台灣博士赴中任教，因合約問題，近年已在中國各校間流動，而在中國隱藏高失業率下，赴中就讀的台灣學子畢業後就業也大不易，未來恐出現「新台流」。

年輕博士赴中任教 近年頻繁換校

林宗弘表示，許多台商拋妻棄兒赴中發展，但懷抱的中國夢碎，客死異鄉，最後連骨灰也回不來台灣，「台流的人數一直在增加，卻不知他們最終的下場」。

清大社會所所長陳明祺則指出，先前中國掃除「低端人口」，當中是否也有台流，值得關注。

台流原指生意失敗的台商、失業的台幹甚至台籍通緝犯，流浪中國各地，過著朝不保夕的生活；但林宗弘表示，台灣年輕博士赴中任教近年出現頻繁換校的現象，他們遭遇各種不合理待遇，有人感覺自己像「被詐騙」，因為本來談好的條件，包括升等、薪資、福利等，卻在換合約時被修改，當初承諾的優惠並未實現。

不具名學者透露，赴中任教待遇不如預期，有人只拿到六千元人民幣的月薪，升等論文須發表在中國規定的CSSCI（中文社會科學引文索引）期刊，審查規費要價三萬五千元人民幣，近期漲到四萬元人民幣，課後還要被動員參與中國的「扶貧」計畫；另外，教職是一年或三年一聘，還有人因寫書不符中國的政策，就突被解聘。

就業問題嚴峻 台生面臨風險更高

中國也祭出政策吸引台生，林宗弘說，台生赴中就學，如續留當地就業、定居、成家，就成了新移民，中國會找幾個樣板宣傳，但數量不會太多。事實上，中國在二○一○年後，就不敢公布各大學畢業生就業率，因每年近七五○萬名畢業生，就業問題嚴峻，台生面臨的風險更高。

陳明祺質疑，「中國學術若真的那麼強，為何找台大校長當選人管中閔兼課？若管只是掛名，沒有實際授課，是中國需要台灣學者充場面嗎？若真是如此，去中國讀書會比較好嗎？」

陳明祺認為，台灣民眾若處處靠優惠、靠身分，而非自身的能力與實力，中國是人治社會，「優惠得了多久？ 」最後恐也成為台流；他對中國對台卅一條抱持懷疑態度，「相信兩、三年內就會見真章」。