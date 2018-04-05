「台流」恐達數十萬人 應建立赴中資料庫

2018-04-05

學者籲教育部要求西進任教或求學者登記

〔記者鍾麗華／台北報導〕台商西進中國近四十年，行政院主計總處二○一六年統計，赴中就業的台灣人不到四十一萬人；中國二○一○年人口普查則指出，定居中國的台灣民眾有兩百萬人，「台流」數字更是個謎，估計從數萬到數十萬人都有。學者呼籲，在中國祭出對台卅一條之際，政府應建立國人赴中資料庫與平台，做好源頭管理，這也是國安戰略的一環。

四處流浪 被中媒類比為「盲流」

據中國媒體報導，光在上海的台流高達數萬人，隨著景氣榮枯，人數也會有變化，而台流分布最多在廣東珠三角，其次是福建閩南一帶，從沿海大城市延伸到內陸地區都有，廣東東莞的厚街鎮一度被稱是「台流村」。中國媒體甚至把四處流浪的「台流」類比為「盲流」。

海基會台流返台案件 明顯增加

兩岸相關人士表示，多數台流想要返台，但不是沒錢買機票、就是台灣證件已遺失，因此他們透過當地台商協會轉給海基會處理。這些台流即便可回台，台灣家屬幾乎都不願出面接回，這些貧病的台流回台後，「十個中有九個半」是由縣市政府的社會局安置。他也觀察到，從去年底至今，海基會接獲的案件明顯增加。

清大社會所長陳明祺指出，隨著中美貿易戰開打，加上中國工資上漲、環保標準趨嚴，在台商仍是代工生產模式下，近年佈局已逐漸把重心轉移到越南、印尼等地，加上中國經濟成長也趨緩，台商經營困難、台幹失業，台流問題一直存在中國社會。

中研院社會所副研究員林宗弘說，從經濟部、陸委會到教育部，都無法掌握台灣人在中國經商、求學與任教的人數，若中國的對台卅一條所做出承諾沒有實現，政府同樣也無法掌握到受害者的狀況。

瞭解中國底層 政府或可善用

他認為，台商、台幹或因輪派、拿觀光簽證出境，無法掌握數據，但教育部至少可要求赴中任教或求學的民眾登記，建立資訊平台或資料庫，這些台生或許未來會回台念碩博士、就業，而台灣博士也許也會回台申請教職，都是調查的機會；這群人在中國生活多年，瞭解中國底層與社會變化，政府或可善用這些人才與資源。