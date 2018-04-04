新竹縣長提名 國民黨五月初全民調

2018-04-04

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨昨確定擬徵召客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長，有意參選竹縣長的國民黨立委林為洲昨拜會黨主席吳敦義，吳稱新竹縣長提名「沒有口袋名單」，最慢五月初將採全民調的方式決定人選。

林為洲︰吳稱沒口袋名單

年底新竹縣長選舉，民進黨與國民黨都在等對方先「表態」，民進黨昨確定將徵召鄭朝方參選新竹縣長，林為洲昨早與黨內中青派「新透明連線」十位立委，和吳敦義在中央黨部會面，會談約四十分鐘，討論年底大選議題。

林為洲表示，與吳敦義會面不僅只討論新竹縣，也談及尚未提名的高雄市、金門縣等提名相關議題。林為洲轉述，吳敦義向他指出，初選時程大約會在四月底至五月初，而且保證沒有所謂的徵召，也沒有口袋名單，將採全民調的方式決定人選。

林為洲說，新竹縣並非藍營艱困選區，卻遲未決定人選，導致地方傳言滿天飛，很多流言蜚語，未來正式確定候選人後，選戰就可以正式啟動。

林為洲也表示，地方上不免傳出是黨中央為了派系整合而延緩提名，但就算同黨同志，競爭難免，黨員也有選出國民黨自己候選人的權利，他不會跟任何人談條件，不會接受徵召或協調，就是採民調決定。

國民黨新竹縣長人選除了林為洲之外，新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢也有意參選。林為洲指出，吳敦義昨天也向他承諾一定會秉持公平、公正的態度處理新竹縣長提名，在吳敦義允諾後，他比較放心了。