《焦點評論》黃煌雄 應該認錯道歉

2018-04-04

記者鄒景雯／特稿

黃煌雄要不要、或是當不當得成促轉會主委，他都必須做一件事，就是為二○一四年，他擔任監察委員期間，對於時任檢察總長黃世銘的彈劾案，選擇站在權力的一方，鄭重認錯道歉。

這個事情非常重要，比黃煌雄同意接受蔡總統的邀請更要緊，因為這是一個是非問題，有了這個最基本的判準，才有資格進一步討論轉型正義該如何促進的方向、方法與步驟。黃先生既然打算爭取國會的同意，就不能迴避這項質問，否則他會讓提名他的人與通過他的政黨與立委一起蒙羞。

這當然是一個羞恥。就算不要講價值，若嫌它音階太高，唱不上去，也該顧及最低標準的法律。黃世銘已在二○一五年經高等法院合議庭認定，他向總統與行政院長洩漏偵查中的偵辦內容與通聯紀錄等機密事項，違反了「通訊保障及監察法」及洩密罪定讞。對於這麼一個知法犯法、罪證確鑿的執法者，行使監察權的黃煌雄在此之前竟然認為不該彈劾，那麼究竟什麼才是他所定義的正義？

黃煌雄行為的嚴重性在於，他不僅僅是在權威面前保持緘默而已，而是比「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」 這句話更赤裸裸的表忠，何況是在民主時代已無殺身威脅了還這樣做。他做了什麼？當年的彈劾案一共歷經三次審查會，第一次五票對五票，第二次人數不足流會，前面這兩次，黃煌雄都選擇迴避不出席，到了第三次，他在贊成派敦促下與會，但是卻「背叛」同志的理解，不但投出反對票，造成六票對六票，彈劾案未過，甚至當席引述胡佛「光天化日、入人於罪」的投書內容，主張總統也是「檢察一體」的一環，公然為黃世銘辯護脫罪，這就沒有什麼好說的了。

二○一四年，黃煌雄的監委任期屆滿，他並未獲得馬英九總統的提名，不少人揣測他的前述舉動是在爭取連任，我們不好做此論斷，然若批判他根本就站在正義的對立面，絕對是可受公評之事。

馬英九時代的黃煌雄，顛覆了老友記憶中黨外時代的黃煌雄，而蔡英文的政府屬意要由這樣的黃煌雄來主持促轉的工作，確實欠給大家一個合理的說法，而黃先生本人，如果至今仍不承認當年的錯誤，而全體民進黨立委也同意要為這樣的抉擇擔任投票部隊，那麼整個促轉委員會都該廢掉，不值得浪費一分一毫的民脂民膏。