黃煌雄掌促轉會 時力促府撤換

2018-04-04

〔記者楊淳卉、李欣芳、彭琬馨／台北報導〕行政院促轉會主委將由前監委黃煌雄接任，立院時代力量黨團昨召開記者會堅決反對，要求總統府撤回，重新考慮提出新主委人選。立委黃國昌表示，黃煌雄擔任監委期間，出賣靈魂包庇時任檢察總長黃世銘彈劾案，諷刺若黃煌雄當主委，「第一個平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，說黃世銘的有罪判決是被冤枉」。

時力黨團昨要求總統府撤回提名，據悉高層認為黃煌雄是朝野都可接受的人選，並未考慮撤換。總統府副秘書長姚人多昨在臉書上再度對黃國昌開砲，質疑黃實在沒有必要為了政治操作，誤導促轉條例及轉型正義。

黃國昌批黃煌雄為「求官」，撰文稱讚前總統馬英九；姚人多影射黃國昌，指黃也曾肯定宋楚瑜任總統府資政是蔡總統願納跨越黨派；黃國昌昨再以「他的高度他自己決定」回擊姚，並說，對這種墮落決定，只是派一些打手、潑糞移轉焦點沒意義。

黃國昌說，社會對司法不信任，二○一三年的九月政爭，黃世銘違法濫權，讓檢察體系一夕倒地，當時監委黃煌雄卻出賣靈魂包庇黃世銘，提名這樣的人當促轉會主委是墮落的決定，是對促轉價值的輕蔑，糟蹋轉型正義。

不過姚人多昨晚在臉書批評，黃國昌提到的案子（指黃世銘案）不座落在促轉條例所規範的時間期限中，「就連由誰提名促轉會委員也搞錯了」。姚人多表示，促轉條例第八條明文規定，「促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。」然而，時代力量卻開記者會呼籲「總統府」撤回；姚說，他完全支持黃煌雄應該被嚴格檢驗，但「拜託黃委員，先把法條看一看，好嗎？」

府副祕姚人多︰先把法條看一看

台教會副秘書長陳俐甫表示，對黃煌雄過去在民主運動的角色予以尊重，但促轉會主委是政治職位，要做真相徹底調查，需要強制力，黃煌雄被認為「較溫和」、「願意妥協」，在促轉工作是盲點和缺點。民間司改會執行長陳雨凡表示，盼黃煌雄公開說明當初對黃世銘彈劾案是否投下反對票；若屬實，理由為何？

黃國昌反譏︰令人噴飯的指教

對於姚人多的質疑，黃國昌昨晚再度在臉書開砲，反諷姚的意見是「令人噴飯的指教」，還稱姚「連嘲諷都看不懂？」黃說，促轉會委員是行政院長的職權，卻變成總統府操盤，若黃煌雄擔任主委，促轉會還能實踐「平復司法不法」的目標嗎？要求總統府及賴清德出面回應。