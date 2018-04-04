《新聞解讀》菊姊 跳出來幫忙！

2018-04-04

記者邱燕玲／特稿

「如果你跟她說『台灣快倒了、怎麼辦？』菊姊就會願意跳出來幫忙了」。一位菊系立委笑著說，這就是陳菊的「最大弱點」。

熟知內情人士指出，蔡英文總統這次請陳菊入府擔任秘書長一職，陳菊其實是「陷入長考」，且周遭許多人持反對立場，認為她辛苦了這麼多年，應該要休息，且現在是政治聲望最高的時候，沒必要去蹚渾水，這對她個人、對新潮流都不是什麼好事。

但支持陳菊入府的另一派只要說「那小英怎麼辦？現在執政很辛苦，台灣以後怎麼辦？」陳菊因此就動搖了，不忍她一路支持的小英獨自奮戰；且當年小英在民進黨最低潮時承擔接下黨主席一職，現在小英有需要，自然是要幫忙。

陳菊入府，能對小英政府產生安定感，旁人不敢說的事，未來必會請菊姊「轉達」；小英無法第一線處理的事，也會委請菊姊處理，例如新北市長選舉如果要協調「王爺」們出馬，先前陳菊也說願意幫忙，畢竟她是夠份量、又能轉達小英想法的人。

除了在黨內可扮演「大姊大」角色，陳菊對外也能幫小英不少忙。眾所周知，陳菊與前立法院長王金平有著不錯的交情，若有需要，彼此都會互相幫忙。

自高市政府北上接任勞動部長的許銘春，剛上任時，特地要向王金平拜會請益，王認為以他與陳菊交情不用特別請益，還幫許邀約了主跑國會的記者共進午餐，讓許銘春瞭解立院生態，做足面子給陳菊。

陳菊個性溫暖，各領域、各黨派都能結交朋友，又無大老架子，確是當今總統府秘書長的最適合人選。一位菊系立委形容，陳菊老長官這麼多，陳水扁、謝長廷、蘇貞昌都是，美麗島世代山頭林立、有許多「珍珠」，陳菊則是「串起珍珠的那條線」。