陳菊點頭接府秘 下旬赴任

2018-04-04

〔記者李欣芳、邱燕玲、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長陳菊（見圖，記者王榮祥攝）確定將出任總統府秘書長。黨政人士昨表示，經與蔡總統懇談後，陳菊已應允入府襄佐總統。總統府將於本月中旬發布這項人事令，陳菊預定本月下旬蔡總統訪問非洲返國後正式赴任。

李登輝也叫她「菊姊」

綠營知情人士表示，陳菊的輩份高，未來是要扮演「桶箍」的角色，把大家箍在一起。有一次，年事已高的李登輝前總統甚至當面直呼陳菊為「菊姊」，讓陳菊嚇了一跳，連忙向阿輝伯說：「李前總統，不好意思，您還叫我『菊姊』！」

這位人士說，大家都知道，稱「菊姊」是對陳菊的尊稱，可見陳菊的份量。這次傳出陳菊將接掌總統府秘書長，黨內不少人贊成，也有人持不同意見，但陳菊對台灣有很強烈的使命感。

總統府發言人林鶴明昨被詢及陳菊將出任府秘書長一事，僅表示「總統非常看重這個職務，一旦有確定人選，就會正式發布」。陳菊昨受訪時回答說：「你們要問總統府」、「如果有新的消息，一定會跟大家報告」。

陳菊前天出席二○一八年第十屆IESF世界電競錦標賽簽約儀式，媒體詢問是否會接任府秘書長一職，陳菊語帶玄機表示，這不是用個人去思考問題，「我是認為戰士沒有權利選擇戰場，是因為需要，如果為了整個台灣的發展，包括民進黨必須承擔的責任，戰士沒有選擇戰場的權利」。

對於陳菊即將接任總統府秘書長，民進黨內對此都樂觀看待，認為對蔡英文總統及執政團隊是一大幫助。

民進黨高雄市立委賴瑞隆說，英、菊兩人私下相處「就像是姊妹」，可以互開玩笑。某菊系立委指出，小英相當信任陳菊，一些小英不願做的、人際上的問題，都會拜託菊姊幫忙。對小英來說，花媽「如母似姊」，若菊入府，對小英具有「安定的作用」。

菊系立委表示，在政府體系內及黨內，陳菊也是比較敢對小英「直言」的人，這樣對執政團隊來說，更具補強效果。至於陳菊的新系色彩會不會成包袱？菊系立委認為，陳菊處理事情不會只侷限在新系範圍，尤其年底選舉將至，她更能扮演「桶箍」的角色。